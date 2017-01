Feliz año nuevo, alcalde viejo

El año acabó con el trueno gordo de los cuatro millones que hemos pagado de más a FCC, y el nuevo empezó con la plaza de San Ildefonso hecha una pocilga por la guarrada de unos, no todos, y la inopia municipal. A perro flaco todo son pulgas. Ni despedir el año tranquilo pudo el alcalde y eso que horas antes de la campanada meona se reunió con policías y bomberos para agradecerles su trabajo en festivo. Al día siguiente, las redes sociales y las web echaron humo. Y bilis. Y la respuesta del concejal, a falta de otra mejor, fue parapetarse tras la Policía. Más hábil estuvo el regidor anunciando refuerzo en las zonas monumentales ante tanta pintada y botellón.

Por mucho que diga, tiene el equipo que tiene, y no hay más cera que la que arde. Junto con una monumental ruina municipal y un gobierno sin mayoría. No obstante, parece curado de espantos, como si el año que vivió peligrosamente le hubiera inmunizado. «Tú no te preocupes, que nunca pasa nada», y que le animó la entonces concejala de Cultura, Paqui Molina, mujer sensata y serena en su periplo municipal, y en su corta biografía política, pero que se le ha ido a dirigir la Subdelegación del Gobierno.

«Nunca pasada nada». Puede que esta filosofía sirva para la economía municipal, para no convertirse en estatua de sal como la mujer de Lot, pero en la ciudad hay cosas que sí pasan y Jaén necesita unos Reyes Magos a tiempo completo todo el año y no fijos discontinuos como ahora.

Y 2017, en el ecuador del mandato municipal, es el año de definir, de concretar, de rematar las ocasiones. Es el año en que se ganan o pierden las elecciones. Luego ya es tarde. Márquez no descarta ser candidato a la alcaldía en 2019. No le hizo ascos en la entrevista de IDEAL del mes pasado. Como todos los 'digitalizados' (como Susana Díaz en su día), quiere el refrendo de las urnas. Y este es el momento del 'nunca pasa nada' o del 'algo hay que hacer para que pase, o no pase'.

El argumento de que no había Gobierno en Madrid ya no vale, y menos con Fernández de Moya de secretario de Estado de Hacienda. Y los ediles no adscritos, más allá de si son liebres o conejos, parecen dúctiles.

Sobre el frontón de la Biblioteca Nacional en Madrid hay una figura concentrada en el trabajo y otra que mira al cielo esperando a la caprichosa inspiración. Falta le van a hacer. De todo eso le preguntaremos en la entrevista de hoy en la radio.