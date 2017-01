La asociación vecinal de San Ildefonso exige sanciones por el botellón ilegal

No quieren paños calientes, quieren medidas preventivas y coercitivas para evitar que escenas «bastante impresentables» como la de Nochevieja en la emblemática e histórica plaza de San Ildefonso vuelvan a repetirse. «Entre los vecinos hay mucha indignación y preocupación», afirma la presidenta de la asociación Puerta del Ángel, Dolores Arrebola. «Nos parece bien que el Ayuntamiento refuerce la vigilancia en las zonas monumentales (como anunció el alcalde anteayer en declaraciones a IDEAL) pero además habrá que sancionar», añade. «Ya que no hay responsabilidad, hay que tomar medidas y sancionar», propone también Antonio Lozano, presidente de la federación vecinal Más Voluntades. «Faltó prevención y hay que sancionar, por el botellón y también por sacar la basura a deshora o no recoger la caca de los perros», agrega María Cantos, presidenta de la federación vecinal OCO.

Los colectivos vecinales jienenses están molestos por la acumulación de actos vandálicos, como las recientes pintadas en la Catedral o las que llenan cualquier fachada, por el destrozo del mobiliario de calles y plazas, por el regreso del botellón al casco urbano y por la escasa presencia policial. Pero también porque según ellos se mira para otro lado.

«Tenemos lo que nos merecemos. No supimos ponerle freno en su día a los actos de vandalismo, unos y otros, izquierda y derecha, por razones electorales», afirma Lozano, quien además es vocal de la recién creada Federación de Asociaciones Vecinales de Centros Históricos de Andalucía. «La ciudad es nuestra segunda vivienda y hay que tomar medidas para que sea respetada», agrega.

OCO trasladará hoy a la nueva subdelegada del Gobierno en la provincia, Francisca Molina, que hay barrios «donde temen salir a la calle» y que hay «falta de respuesta policial, tanto de la Policía Local como de la Nacional».

Para la presidenta de Puerta del Ángel, la mayoría de los vecinos son cívicos y respetan el barrio, «pero no puede resultar gratuito ser incívico». Y ver cómo quedó la plaza de San Ildefonso, llena de basura y con los maceteros tirados, y ver cómo algunos de los participantes del botellón orinaban en las fachadas de los edificios y de la basílica, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los residentes, como se refleja también en las redes sociales.

«Hay bastante malestar - insiste Dolores Arrebola - , bastante indignación. Está prohibido utilizar el espacio público para hacer botellón. No sólo había jóvenes también habían personas adultas. Perfecto que se utilicen las plazas públicas, pero no para hacer estas barbaridades. Hay que evitar que esto se vuelva a producir, que varias administraciones actúen, que sancionen sobre la marcha, pero esto no puede quedar como algo que ocurrió y ya está». Y añade que también se hace botellón junto al convento de Las Bernardas y junto al 'parking' a medio construir del antiguo Hípico, en La Alameda.

No todos los presentes en la celebración del Año Nuevo en San Ildefonso tuvieron un comportamiento incívico, pero las secuelas de lo ocurrido quedaron patentes. Los operarios municipales trabajaron a destajo para limpiar, incluso con agua a presión, y retirar la basura esparcida. «La culpa en primer lugar es de quien se comporta de forma incívica y, en segundo, de quien no tuvo prevención», concluye la presidenta de OCO.