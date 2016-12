Patrimonio pintarrajeado

Las pintadas vandálicas de esta semana contra la Catedral han vuelto a poner sobre la mesa el debate de los grafitis. No es un tema nuevo. Es un asunto recurrente que toma fuerza cada cierto tiempo, pero que llama la atención precisamente por eso. Porque nadie es capaz de dar con la situación. En Jaén, prácticamente todos los edificios históricos y artísticos, y los entornos monumentales, sufren este problema. Apenas se investigan, no constan denuncias, no hay condenas.

Al que pillen -Por vía administrativa. La Ordenanza Municipal de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y de Limpieza de la Vía Pública contempla castigos económicos por este tipo de acciones que van de los 300 a los 30.000 euros. -Por vía penal. El fiscal superior de Andalucía instó incluso hace años a la coordinación de las instituciones, las fiscalías provinciales, la Policía y la Guardia Civil para establecer criterios para la denuncia de este tipo de daños, que si se realizan sobre el Patrimonio Histórico pueden estar castigados con hasta tres años de cárcel. Además de pagar lo que cueste la limpieza.

En la zona moderna de la ciudad, edificios como el Banco de España (obra de Moneo) son objeto de frecuentes actos vandálicos. La estación de autobuses y el barrio de las Protegidas (ambos declarados Bien de Interés Cultural) también están infectados de pintadas. A veces se limpian, pero vuelven a aparecer.

En el casco antiguo es tal vez donde las pintadas más ofenden. Y dónde más clara se aprecia la batalla cotidiana contra el paso de los botes de spray. Monumentos como la Catedral, la basílica de San Ildefonso, o el Arco de San Lorenzo, tienen huellas de viejas heridas que han sido borradas. Tal vez no con los medios técnicos idóneos (en el Arco es evidente), pues aún se aprecian los restos de la pintura si se mira de cerca. Una limpieza en profundidad sale por unos 2.000 euros.

En otros monumentos o edificios singulares persisten las obras de los vándalos. Están por todos sitios. En los muros traseros del Palacio de la Diputación, en la puerta de Darymelia y del Conservatorio, en el Pilar de la Alameda y en los muros de las Bernardas, en las tapias de la Magdalena, en un lateral de los Baños Árabes. En eje del casco antiguo, la calle Martínez Molina (ruta turística por excelencia) está minada de pintarrajos. Muchísimos de ellos con contenido político. Otros, simples garabatos, clásicas declaraciones de amor, frases inconexas ... En realidad vandalismo puro que como recordaban en una denuncia pública hecha desde la asociación Patmos, que lucha por el patrimonio artístico, es delito cuando afecta al Patrimonio Histórico y Artístico.

San Ildefonso es otro de los entornos patrimoniales que más sufre las pintadas. Los palacetes y edificios nobles de la calle Hurtado son buen ejemplo. De nuevo hay variedad: garabatos y lemas políticos (en la fachada de la sede del PSOE).

La realidad es que las pintadas están ganando la batalla. Lo anticipó hace una década un joven de 19 años vecino de Los Villares, Jesús G. G., que fue detenido por hacer pintadas en la Plaza de la Constitución en las que podía leerse: «Da igual que lo borres, volveré de nuevo».