Reinas de Instagram con acento de Jaén

Ana Moya, Flora González y Claudia Luque. Tres chicas normales con varios puntos en común. Las marcas se las rifan. Son parte de esa generación emergente que puede llegar a vivir -o al menos, relajarse económicamente- gracias a las colaboraciones: los llamados 'influencers'. Detrás de algunas de sus fotografías de Instagram, en las que aparecen con la app del momento, la chaqueta de moda o el último grito en cremas rejuvenecedoras, se esconden unas marcas que saben que ellas son como el rey Midas. Lo que tocan, se convierte en oro. Son garantía de éxito, ya que sus miles de seguidores avalan que el producto llega realmente al público.

Fueron amigas de Tuenti, aquella red social que allá por 2007 comenzó a pegar fuerte. Horas dejando comentarios a los amigos, 'tablones' plagados de canciones -que más bien eran indirectas- y cientos de fotos de las que muchos ahora se arrepentirían. Respiren hondo, como red social ya ha desaparecido. Eso sí, que estas tres chicas hayan crecido con Tuenti nos lleva al segundo punto en común: son jóvenes.

Y tercera premisa. Son de Jaén. El camino no ha sido fácil. Tuvieron que salir pronto de su tierra en busca de oportunidades. Miedos, inseguridades, echar de menos... encontrar un hueco en un mundo tan complicado como el de la moda requiere sacrificios. De Madrid al cielo, dicen, y allí es donde luchan a día de hoy por mantenerse en la cresta de la ola. Y mientras, llevan a Jaén por bandera y vuelven, aseguran, siempre que pueden.

Ana Moya Modelo

«Se puede llegar a vivir muy bien de Instagram»

Si estuviésemos en Italia, a Ana Moya (Algeciras, 1989) no le haría falta presentación. Las chicas, afirma, «se volvían locas» pidiéndole fotos cuando se la encontraban por la calle. Allí pasó un largo periodo de tiempo, al igual que en otros países, ya que no ha parado en los últimos diez años. Tras estudiar Magisterio, el mundo de la moda se volvió su pasión y su profesión, complementándolo más tarde con trabajos de presentadora y colaboradora de televisión. Gran Hermano o First Dates, ambos de Mediaset, son algunos ejemplos.

Aunque nació en Algeciras, se crió en Andújar. «Echo mucho de menos la romería y esas cositas...», señala. Pese a que no se considera adicta a las redes sociales, lo cierto es que publica bastante contenido diario. Su red social estrella: Instagram, donde diariamente «derrite» a sus seguidores con fotos y vídeos de su hijo, el pequeño Mateo, de apenas cuatro meses. Un bebé 'digital' que era famoso incluso antes de nacer. Anunciar el embarazo, su seguimiento, las primeras contracciones o momentos inmediatamente posteriores al parto son para la joven «la forma más especial» de compartir su felicidad.

«De esta forma mi familia puede ver su día a día, sus primeras risas, sus gestos... Es algo que a la gente le encanta y a mí mucho más, ya que es lo mejor que he podido hacer en mi vida y el amor más puro que se puede sentir por alguien», añade. Especial uso hace también de Instagram Stories -vídeos cortos que desaparecen a las 24 horas-, donde Mateo sigue siendo el rey. «Las fotos con más 'likes' siempre son en las que sale mi bebé, mi pareja o yo de manera natural». Los números no fallan. La última imagen en la que aparece su familia al completo logró más de 21.000 'likes'.

Aunque no todo queda reducido al ámbito personal. El lado profesional tiene mucha culpa de que la modelo dedique gran parte de su tiempo a las redes sociales. «Las utilizo para temas laborales y es un trabajo más al que me dedico cada día. Tengo un manager que me pasa muchos trabajos de colaboraciones, con las que publicas un post haciendo publicidad a una marca y por esa foto te pagan. No sigo ningún criterio, sólo publicar fotos bonitas, con estilo y haciendo ver bien el producto», apostilla.

La joven asegura que «se puede llegar a vivir «muy, muy bien» de Instagram, ya que es una herramienta «en auge, algo que las marcas saben». «Los clientes prefieren a una modelo con muchos seguidores a una que no tenga. Les beneficia porque la publicidad de su marca la hace una persona conocida y seguida por muchas personas, por lo que obtienen una difusión mayor». Sus más de 200.000 seguidores la convierten en el blanco de éstas.

Su futuro está íntimamente ligado a las redes sociales, herramientas que afirma la han «ayudado bastante». Una nueva faceta de diseñadora de bikinis, unida a todas las anteriores, hace presagiar que aún queda Ana para rato.

Flora González Periodista

«Las RR SS son una fuente inagotable de inspiración»

Flora González (Andújar, 1985) ha conseguido «hacer sus sueños realidad: trabajar para la revista Vogue y comunicar en un canal de televisión nacional.». Para tener 31 años, ya es un logro importante. Y probablemente su cara te resulte familiar: los sábados y domingos presenta El tiempo de Telecinco, es una de los rostros visibles del canal de televisión Non stop people y, en el poco tiempo libre que le queda, ofrece ponencias o presenta eventos.

Asegura que venir de un rincón pequeño como es Andújar no le ha supuesto «ningún impedimento» para desarrollarse como profesional. «Ser de un pueblo sólo me ha aportado cosas buenas a mi carácter y buenos recuerdos en mi infancia», indica.

Como no, es asidua a las redes sociales. Aunque Tuenti «marcó un antes y un después en la forma de relacionarnos con internet», no fue hasta que le encargaron gestionar la cuenta de Instagram de Vogue España cuando de verdad se adentró en el mundo de la redes sociales.

«Nos ofrecen tantas posibilidades como nosotros seamos capaces de crear. Son una fuente inagotable de inspiración, tanto para empresas como para medios de comunicación y usuarios finales o clientes. Por otra parte, también son una forma de expresión de todo aquello que nos inquieta y que queremos compartir. Y también son una forma de comunicación y contacto con quienes nos rodean o personas fuera de nuestro ámbito», recalca.

La iliturgitana asegura que utiliza estas herramientas para «inspirarse, buscar tendencias y descubrir a personas interesantes», además de como vía extra de ingresos a través de las colaboraciones. «Independientemente de que haya por medio un acuerdo económico, el criterio para elegir las marcas con las que colaboro se basa en una cuestión estética y en una filosofía compartida. Si me siento identificada con la marca y con aquello que quiere transmitir, no tengo ningún problema en colaborar con ellos, siempre y cuando sean honestos con lo que ofrecen al consumidor final», añade.

Con lo que no se identifica es con el término 'famosa'. Prefiere cambiarlo por «visible», por salir en televisión. «Recibo mucho cariño por ello a través de la redes sociales, por lo que considero una profesional conocida más que alguien famoso», concluye. Conseguir los sueños de forma tan precoz tiene una consecuencia: Flora González apunta muy alto.

Claudia Luque Estudiante de moda

«Trato de interactuar con mis seguidores»

Claudia Luque (Jaén, 1996) estaba viendo en su casa hace unos meses 'Quiero ser' -programa de moda de Mediaset que da a conocer a sus participantes en el mundillo- cuando supo que ella quería formar parte de él. Estudiante de moda en Málaga, nunca podrá olvidar el día que le dijeron que estaba dentro. De eso ya han pasado unos meses, y aunque aún queda programa por delante, su vida ha dado un giro completo. «Me ha cambiado la vida, mis seguidores no paran de subir en Instagram, la red social que más uso, y he pasado de tener 4.000 a 31.000 en muy poco tiempo. Aún lo estoy asimilando, ¡tengo hasta clubs de fans! Trato de interactuar con ellos lo máximo posible y contestarles siempre», destaca.

Se considera adicta a Instagram. Lo primero que hace nada más levantarse es acceder a ella, y le dedica al día «más de cinco horas». «Subo una foto y al minuto tengo 1.000 likes, es una locura. Los comentarios son buenísimos, me comentan que les gusta mi estilo y que soy un ejemplo para ellos», declara. Aunque siempre hay lugar para los 'haters' -usuarios que critican destructivamente a una persona-, esta jienense de 20 años afirma que son los menos. «Pensaba que lo llevaría peor, pero me dan igual. Normalmente los borro y denuncio al usuario, a veces incluso los eliminan mis amigas antes de que yo llegue a leerlos», recalca.

Claudia Luque admite que «se puede llegar a vivir de ser 'influencer'», aunque aún se muestra prudente. «Las marcas pagan con ropa o con dinero, que es lo más común, y es algo que está a la orden del día. Al mes puedo llegar a juntar unos 800 euros». La joven cree que tiene «bastantes posibilidades» de proclamarse ganadora del programa de moda. Mientras tanto, seguirá disfrutando de esta nueva vida de infarto, con la mirada puesta en el futuro. «Me encantaría abrir mi propia tienda de ropa y diseñar yo misma las colecciones, además de abrirme un canal de Youtube», destaca.

La Real Academia Española (Rae) define la palabra triunfar como 'tener éxito'. Asimismo, define 'éxito' como 'resultado feliz de un negocio, actuación, etc.' Con estas acepciones, estas tres jóvenes, además de sentirse triunfadoras, lo son.