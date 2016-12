La noche más buena

Llegó y pasó la Nochebuena en la que nos volvimos a sentar casi todos alrededor de la misma mesa camilla que de niños rodeábamos impacientes hasta que ponían los turroncillos y los roscos de vino.

Un año más fue Nochebuena y a la mañana siguiente amaneció color Navidad. Un día en el que dejamos caer recuerdos, ausencias y nuevas incorporaciones a la familia. Las panderetas son las mismas de siempre con sus parches gastados de tanto pasarles el dedo humedecido en la boca con sabor a polvorones y vino dulce. El mismo mantel bueno y los chavales del barrio tocando a la puerta pidiendo el aguinaldo carita de rosa que si me lo das tendrás todo un año de felicidad. La niña en la pantalla del portátil haciendo esquipe con la familia desde su emigración forzada. La novia del niño que debutó en la cena familiar con ese quebradizo pudor adolescente. Los abuelos apurando sus copas y sus días haciendo acopios de momentos y sensaciones. Equipaje para su viaje más largo y sin retorno. Mensajes de móvil, chistes electrónicos y vídeos de gatos vestidos de papanoel. El rey en la televisión, en todos los canales haciendo inútil el mando a distancia e inútiles los análisis de los políticos a la mañana siguiente sobre sí, sobre si no y sobre, ante, bajo, con, contra, desde y todas las proposiciones en las que se esconde la nada de sus discursos para el telediario de las tres.

Un año más pasó la Nochebuena con la casa repleta de aromas y soniquetes que salen de la cocina y del salón. Los trucos y estrategias de la chavalería para sacarle calderilla a los adultos que no paran de brindar y decir: aunque no nos ha tocado la lotería tenemos salud, pero seguro que con el décimo del niño me quito de trabajar. y gatatumba, tumba, tumba no te metas en las pajas, gatatumba, tumba, tumba panderetas y sonajas.

Y por la calle la gente se saludaba y se besaba, como si se conocieran de toda la vida deseándose lo mejor para la Navidad y a la salida de la Misa del Gallo olía a humo de chimeneas y a la hoguera que ardía en el atrio mientras los niños chicos hacían como que fumaban con el aliento que se les escapaba por entre las bufandas. De fondo un ruido de mar con sirenas y campanas dándole un toque de entrañable tristeza a la Nochebuena y preparando la Navidad con olor a café con leche y churros en la esquina del barrio que luce tan bonito con las mismas bombillas de colores que se reflejan en las ilusiones, que a pesar de todo, todos ponemos al descubierto cuando nos descubrimos que todavía miramos como niños en noches como esa que deberían repetirse más veces al año. Feliz Navidad. Hasta el año que viene.