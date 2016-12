Jaén pierde más de un centenar de habitantes cada semana

Es un síntoma más, uno preocupante. Un indicador de la regresión que en muchos órdenes se está sufriendo en los últimos tiempos y que tiene su correlato en otros. Jaén pierde gente a un ritmo alarmante, una sangría que lejos de frenarse se está incrementando. Una pérdida de población denota otros problemas más graves: como la provincia no ofrece perspectivas suficientes a sus habitantes en algunos ámbitos (empleo, formación, vivienda...), su crecimiento deviene en negativo por la marcha de quienes ya no encuentran la oportunidad de prosperar, además de no producirse el relevo generacional, con más defunciones que nacimientos. La provincia cuenta con 644.125 residentes a fecha de 1 de julio, según los últimos datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A 1 de enero contaba con 648.250 personas empadronadas, mientras que al inicio de 2015 había en Jaén 654.170. 5.930 vecinos desaparecidos en un año. Es decir, 113 'almas' menos cada semana.

La cifra actual se divide en 320.862 hombres y 327.388 mujeres. La tendencia negativa comenzó en 2011 y no ha parado. Un lustro negro en términos demográficos. En 2010 la provincia contaba con 670.761 habitantes; es decir, 22.511 más que ahora. Prácticamente como si Alcalá la Real o Martos hubieran desaparecido del mapa o Mengíbar, Huelma y Arjona juntas.

Si no hay medidas para fijar la población, con un aumento y mejora del empleo sobre todo, parece difícil revertir la situación. De hecho el propio INE en su estudio sobre proyección de hogares y población en los próximos quince años dibujaba un panorama desolador, con una provincia camino de la vejez y la soledad: de aquí a 2031 verá reducida su población en un 9,52 %, 61.500 jienenses menos. Más defunciones y menos nacimientos e inmigrantes.

Mientras Sevilla o Málaga han ganado más de cien mil habitantes en diez años Jaén se hunde

Penúltima provincia andaluza

Si la comparación se establece con hace diez años, la población ha aumentado en todas las provincias andaluzas menos en Jaén, destacando el aumento de Málaga, con 138.000 personas más; y el de Sevilla, con 104.698 habitantes más en esta década. Jaén contaba entonces con 614.501 662.751 personas, por los 648.250 actuales.

Sevilla continúa siendo la provincia de la región con más población, casi 1,94 millones de personas, seguida de Málaga, con 1.629.298, y Cádiz, con 1.239.889. Granada tiene 915.392 habitantes; Córdoba 791.610; Almería, 704.297; y Huelva, 519.596.

En cuanto a las capitales, Sevilla vuelve a ser la capital de provincia con más habitantes -690.566-; seguida de Málaga, 569.009; Córdoba 326.609; Granada, 234.758; Huelva, 145.468; Almería, 194.515; Cádiz, 118.919; y Jaén, 114.658. El número de habitantes bajó en todas, salvo Almería, en especial en la capital gaditana y la jienense.