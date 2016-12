Concentración de UGT y CCOO en solidaridad con los tres temporeros fallecidos en Rus

Los sindicatos UGT y CCOO han celebrado este martes en Jaén una concentración "en solidaridad" con los tres hombres fallecidos este lunes al producirse un incendio en una cochera en El Mármol, población perteneciente al municipio de Rus, al tiempo que han apelado a la responsabilidad de los empresarios para facilitar "vivienda digna" a quienes se desplazan a la provincia para trabajar en la recogida de la aceituna.

"Seguimos denunciando que uno de los males fundamentales de esta campaña, junto con la discriminación de la mujer en la contratación en el campo, son los alojamientos", ha señalado a los periodistas el secretario general de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (Fitag) de UGT-Jaén, Antonio Marcos, quien ha expresado su temor por que "algunos empresarios siguen utilizando lugares que no son habitables ni dignos para la ubicación de los trabajadores en el campo".

Mientras se produzca, según ha dicho, continuarán denunciando esta situación además de "seguir investigando propio caso a ver al final en lo que queda". "Simplemente se veía que era una bajera de una cochera, no se veía otro tipo de habitabilidad ni habitaciones ni nada más. También es cierto que estamos investigando porque hay diferentes informaciones y antes que nada queremos asegurarnos exactamente de lo que había y de lo que no había", ha comentado.

Cuestionado, además, por si podría considerarse accidente laboral, Marcos ha considerado que "en este caso no", dado que "era una cuestión de pernoctación, estaban durmiendo". En cuanto a posibles responsabilidades, ha agregado que "hay un vacío grande".

"Desde hace años venimos denunciando la habitabilidad en los cortijos, que sí se consideran centros de trabajo. Pero ha habido un desplazamiento de lo que son los propios cortijos a las zonas urbanas y ahí, en la zonas urbanas son domicilios. Por lo tanto, sería la Policía o en algunos casos la propia inspección de trabajo la que tiene que determinar si puede entrar o no para ver esas cuestiones", ha señalado.

En cualquier caso, ha aprovechado para realizar un llamamiento a los empresarios "para que de una vez por todas cojan la responsabilidad que tienen como empresarios y pongan las condiciones mínimas de habitabilidad para los trabajadores que vienen específicamente a sacar sus tajos hacia adelante"

Ha manifestado que "las condiciones mínimas vienen recogidas en la propia legislación" y ha incidido en que "a todos en Jaén nos gusta vivir en una casa normal", de modo que ha demandado unas "condiciones mínimas de habitabilidad como cuando por ejemplo trabajadores de Jaén se desplazan a Francia a la vendimia".

En la misma línea se ha pronunciado desde CCOO-Jaén Francisca López, quien ha expresado su pesar por "este hecho tan lamentable" que ha supuesto la muerte de estas tres personas, "que lo único que han hecho es venir a Jaén para buscarse la vida".

NO CUALQUIER COSA

"Denunciamos que cualquier cosa no puede servir para una vivienda digna. Una cochera, por muy bien que esté habilitada, no puede ser una vivienda digna", ha declarado no sin recalcar los "muchos años" que llevan insistiendo en que "el deber de los empresarios es dar una vivienda a los temporeros".

Ha indicado que "el año pasado ya se consiguió meter en el convenio" esa obligación aunque en ocasiones "se incumple" y los empleados recurren a los albergues, donde sólo pueden estar varios días "o en la calle pasando frío o penas". "O en este caso, este empresario ha habilitado una cochera, que en ningún caso es una vivienda. Es una cochera por muy bien que la tuviera arreglada", ha considerado López, quien ha añadido que también están investigando lo ocurrido.

Ha subrayado, además, que "sí es cosa de la Inspección" porque "los empresarios incumplen su obligación de dar una vivienda digna hacia sus trabajadores". "Con lo cual seguiremos denunciándolo y que esto no vuelva a ocurrir. Pero claro, tiene que haber muchas manos para que esto no vuelva a ocurrir", ha concluido.