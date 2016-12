Campeones desde la incubadora

"En mi vida hubiera imaginado que un bebé, con solo seis meses de gestación, podría sobrevivir". La madrugada en que Magdalena y su marido se montaban en el coche y llegaban desde Torredonjimeno hasta la puerta de Urgencias del hospital de Jaén, ella solo podía pensar en que había perdido a su hijo. Con 26 semanas de embarazo "iba todo el camino tratando de hacerme a la idea de que un sangrado tan fuerte solo podía significar una cosa".

Casi sin darle tiempo a reaccionar, Magdalena y su marido entraron por la puerta de Urgencias, y de seguido por la puerta del paritorio. "No entendía muy bien lo que estaba pasando", recuerda. Cuando todo terminó, "miré a la matrona y le dije, "lo he perdido, ¿verdad?". En ese momento lo oí llorar y le vi mover las manos y los pies".

LAS CIFRAS 9 pediatras de guardia y 6 de trabajo diario conforman la UCI de neonatos del Complejo Hospitalario. La plantilla de se completa con 19 enfermeros y 2 auxiliares.

9 boxes con incubadoras y 11 camas o cunas hay en la UCI.

Así narra esta madre el nacimiento de su hijo Pablo, que llegó al mundo tres meses antes de lo que le hubiera correspondido, y que pesó 970 gramos y midió 40 centímetros y medio. Lo cuenta mientras lo sostiene junto a su pecho, sentada junto a su incubadora en la UCI de neonatos del Complejo Hospitalario de Jaén. Mientras Magdalena habla, Pablo duerme sin inmutarse. En el momento de esta entrevista hace solo tres días que madre e hijo practican el "método canguro", después de 45 días en la incubadora. El método canguro no es otra cosa que favorecer el contacto del bebé prematuro con su madre o con su padre. Se lo ponen en el pecho, durante todas las horas que sea posible cada día, y el calor corporal y el latido del corazón favorecen su desarrollo, como si aún estuviera en el vientre de su madre.

El método canguro y otra serie de técnicas son las que han conseguido que, como Pablo, cada vez sea mayor la cifra de prematuros que salen adelante, aunque no sin esfuerzo. Las ganas de vivir de los bebés, la lucha de los padres y el trabajo de un equipo de profesionales son los tres pilares básicos para que estos chiquitines evolucionen en buenas condiciones.

En el año 2014 hubo 2.231 recién nacidos en el Complejo Hospitalario de Jaén, de los que 217 fueron prematuros (9,7 por ciento). Un año más tarde hubo 2.284 alumbramientos, de los que 251 fueron de niños prematuros (10,9%). Y este año, hasta el mes de agosto incluido, que son las últimas cifras registradas, ha habido 1.703 partos, de los que 124 (7,2 por ciento) han sido de niños prematuros.

La importancia de la leche materna y de las mamás donantes En la lucha de un bebé prematuro para salir adelante, la leche materna tiene un papel fundamental. Los profesionales recomiendan encarecidamente la lactancia materna para ayudar a que cualquier bebé crezca sano, pero en el caso de los prematuros, va más allá de una recomendación, es una necesidad. Para las madres que pasan por esta situación, es difícil la subida de la leche, sobre todo porque no pueden estar con sus bebés para que estos la estimulen. Esa estimulación se hace con un sacaleches que se les proporciona tras la cesárea. Una vez que les sube, esa leche es con la que se alimenta a los pequeños, a través de una sonda, porque un bebé no desarrolla el reflejo de succión hasta las 35 semanas de gestación. Y mientras a las madres les sube la leche, a los recién nacidos se les alimenta con leche materna de donantes porque la inmadurez de sus sistemas digestivos no podría admitir la leche de fórmula. Esa leche donada proviene del Banco de Leche que hay en Granada, aunque Jaén es también centro de recogida de leche. Desde el hospital hacen mucho hincapié en la importancia de las mamás donantes para ayudar a estos prematuros a salir adelante, por eso reclaman más voluntarias. Las interesadas pueden informarse llamando al 953008769.

"La tasa de supervivencia es prácticamente del cien por cien para aquellos niños que nacen por encima de las 26 semanas de gestación", explican Leticia Millán, pediatra-neonatóloga del Complejo; Rosario Cruz, enfermera supervisora de la UCI Neonatal y Neonatología, y Pilar Molina, jefa del bloque de enfermería del hospital Materno Infantil. Eso significa también que a más prematuro es el bebé, más aumentan los riesgos y viceversa.

Factores de riesgo

La tasa de niños prematuros más o menos se ha mantenido en los últimos años. Así lo explica la doctora Millán, quien recuerda que la media aumentó antes de 2014 por los partos múltiples, derivados, sobre todo, de la fecundación in vitro. "Antes probaban con cuatro o cinco embriones, pero aquello se frenó y ya no se hace con más de dos". Desde entonces, y una vez que los partos múltiples han disminuido considerablemente, el estilo de vida, el tabaquismo, la maternidad tardía o el estrés, hacen que se mantenga una tasa de en torno al 7 por ciento de nacimientos prematuros, "que no es controlable del todo", a pesar de los avances sanitarios.

La UCI de neonatos del Complejo Hospitalario está abierta 24 horas para los padres

Es decir, que por mucho que han evolucionado los cuidados de la embarazada y del bebé, siempre seguirá habiendo niños prematuros. ¿Qué se hace, entonces? Lo primero, según Millán, son los cuidados prenatales durante todo lo que dure el embarazo. "Cuando se detecta un problema, se trata de detener el parto todo el tiempo posible, para favorecer la maduración de los pulmones", que es uno de los principales problemas que sufren estos bebés, y el causante de la mayoría de complicaciones que pueden venir a posteriori. Lo que se hace es tratar de acelerar esa madurez con inyecciones de corticoides a través de la madre.

También el corazón, la falta de madurez del aparato digestivo o las infecciones son otras complicaciones habituales, al igual que la discapacidad neurológica o la retinopatía son problemas que pueden aparecer de manera más tardía, entre otros.

Piel con piel

No solo el control durante el embarazo hace que la tasa de supervivencia sea cada vez mayor. También ha sido clave un cambio radical en los cuidados del recién nacido. "Ahora somos mucho menos agresivos", asegura la pediatra, que explica que esos cuidados son "más humanizados". Esto se traduce, por ejemplo, en que ya no se entuba al bebé nada más nacer, sino que se le coloca piel con piel con su madre, y en que los padres pasan a ser una parte clave de su evolución, practicando el método canguro "todo el tiempo que estén dispuestos". Para eso, fue también necesario otro paso, el de abrir la UCI de neonatos a los padres durante las 24 horas del día para que cada vez que quieran o puedan acompañen a su pequeño.

Lo normal es que un prematuro permanezca en la incubadora hasta las 34 semanas de gestación, y un peso aproximado de 1.800 gramos. De ahí pasarían a Neonatología (área que conecta con la UCI a través de una única puerta) hasta que alcancen un peso considerable para poder marcharse a casa. "Hay madres que llegan a estar aquí hasta tres meses", explica la doctora, que aclara que cuando se da un alta, al bebé se le considera como un recién nacido a término.

Profesionales trabajando en la unidad de Neonatología del Complejo Hospitalario. / L. CÁDIZ

Las tres profesionales sanitarias llevan muchos años trabajando en estas unidades y por allí han visto pasar a muchas familias. Con la mente abierta a todo lo que pueda suponer algo bueno para los pequeños, recuerdan con cariño cuando los alumnos de musicoterapia hacían prácticas en la UCI. "Era impresionante ver como la música influía en sus constantes vitales".

El suyo es un trabajo distinto. Gratificante y duro al mismo tiempo. "Nos enfrentamos a la vida y a la muerte. Somos profesionales y lo primero es hacer tu trabajo, pero también acompañamos a los padres, tanto cuando das el alta a un bebé, y vuelve al año andando, que es lo más hermoso, como cuando tienes que acompañar a la familia ante un momento duro", explican.

Yolanda y Olga

A punto de cumplir dos años, Olga que ahora va correteando de su cuarto al salón de su casa y del salón al cuarto, nació con 680 gramos y 28 semanas de gestación. Es una parlanchina, que no para quieta, y no muy buena para comer. Una talla y un peso más bajo de lo normal son las consecuencias de ese nacimiento prematuro. Por lo demás, es un bebé como los demás.

Su madre, Yolanda, aún se emociona cuando recuerda como llegó al mundo su hija. Ella cree que pudo haber negligencia médica cuando en la semana 24 de embarazo, al verle la tensión alta, posiblemente le mandaron una dosis demasiado alta de medicación. Lo que debía de haber frenado la situación, la desbordó y en la semana 26 se plantearon hacerle una cesárea inmediata, aunque finalmente la tuvieron 15 días ingresada, para tratar de ponerle las inyecciones para la maduración pulmonar del feto.

La primera vez que vio a su hija fue un día después de la cesárea. "Entre el gorro, el antifaz, los tubos, las sondas y la luz naranja con la que la tenían, lo que ves te deja impresionada". Yolanda todavía guarda en casa uno de los dodotis y de los chupetes que usaba Olga en la incubadora, tan pequeños como de muñeca.

1. Magdalena practica el método canguro con su hijo Pablo en la UCI de neonatos. / 2. Olga juega en casa con su madre, Yolanda. / L. CÁDIZ

Olga pasó en el hospital más de dos meses y medio. "La cabeza hace mucho, yo me propuse que me llevaría a mi hija a casa conmigo, y lo hice", cuenta Yolanda, que tras el alta tuvo que operar a su hija de una retinopatía, una de las secuelas más frecuentes.

Uno de los recuerdos más bonitos que tiene fue cuando cogió a Olga por primera vez. "Se quedó pegada a mi como una lagartija durante tres horas, sin moverse". Aquello ocurrió una semana después de que Olga naciera y "desde entonces hice método canguro todos los días" hasta que le dieron el alta con dos kilos de peso.

Tal y como ella se había propuesto, se llevó a su hija a casa tras dos meses y medio de lucha, pero en casa tuvo que enfrentarse a un nuevo reto. Después de todo ese tiempo alimentándose de leche materna a través del biberón, Yolanda consiguió, a base de ponerse a su hija al pecho un día detrás de otro, que mamara. "Pesaba ya tres kilos, y un día, en uno de los intentos, pegó un chupetón y le salió leche, todavía recuerdo su cara, desde entonces se enganchó al pecho", cuenta esta madre, que explica la importancia de ese paso para un mejor desarrollo de su hija, y sobre todo para evitar enfermedades y complicaciones.

Laura madre y Laura hija

104 días estuvieron en el hospital Laura y su hija Laura, buena parte de los cuales, la pequeña fue "vecina" de incubadora de Olga. Laura vino al mundo en enero de 2015 con 720 gramos de peso. A su madre hubo que practicarle una cesárea de urgencia porque su vida peligraba por lo alta que tenía la tensión.

Conoció a su hija al tercer día de esa cesárea. "Eran todo cables, solo se le veían los piececitos". Recuerda que era "una miniatura", a la que el pañal le llegaba al pecho. "La primera semana fue muy dura", explica Laura. "Me dieron el alta y yo era una niña de papá, no había pisado un hospital en mi vida, y me quedé allí sola en el hotel de madres".

Con técnicas como el método canguro ellos contribuyen a la evolución de sus hijos

El hotel de madres son tres habitaciones dobles que se ofrecen para las mamás de niños prematuros que estén lactando y que vivan fuera de Jaén. Se les ofrece la cama y las comidas, y así no tienen que ir y venir a sus casas.

En el tiempo en que Laura estuvo ingresada, "nacieron 15 niños prematuros, y todas las mamás hicimos mucha piña, pero cuando llegaba la noche y te metías sola en tu habitación, era muy duro", recuerda. Aún así, un 4 de mayo y con 2,230 kilos de peso las dos se fueron a casa después de haber visto "como daban el alta a todos los demás bebés y nosotros nos tuvimos que quedar más tiempo por un problema que tuvo Laura en la boca".

Ahora Laura, además de ser "una campeona" es "un bicho". Tiene la estatura propia de un bebé de su tiempo, aunque de peso está un poco más baja. Eso sí, está totalmente sana. "Desde que nos marchamos no ha pisado un hospital", dice orgullosa su madre.