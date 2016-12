Amor a Federico

El mundo está lleno de personas que aman a Federico García Lorca; que aman y celebran su poesía, su teatro, sus ensayos. Su vida. Y, aún hoy, lloran su muerte. Conforme acercamos la lupa al mapamundi y recortamos kilómetros con respecto al epicentro de su Granada querida, ese amor hierve en nuestras venas. Es un generador de calor cultural que incide directamente en la creatividad y el anhelo de nuevos horizontes para todo aquel o aquella que se abre al influjo de su obra. Aquí, Federico es incandescente.

Lo es para un joven poeta y dramaturgo de nuestra tierra, Alberto Conejero, que, con tan solo 38 años, se encuentra en la cresta de la ola del teatro español más contemporáneo. A los numerosos premios que ya atesora, entre los que se encuentra un Max, hay que sumar el enorme prestigio del que se ha hecho merecedor en el universo patrio de las artes escénicas. Como digo, Federico García Lorca está muy presente en su obra, firmando una de las composiciones teatrales más bellas que yo haya visto sobre algún aspecto de la biografía del poeta granadino: 'La piedra oscura'. Sencillamente magistral. También ha trabajado con éxito sobre otras obras lorquianas como 'El amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín'. Ambas piezas han podido ser disfrutadas por el público del FIT Cazorla en sus dos últimas ediciones.

Alberto Conejero parece plenamente consciente de que toda la obra de Federico es producto de la imaginación y la genialidad de una persona de carne y hueso. Lo que pudiera parecer una obviedad hay que verbalizarlo de vez en cuando. Porque es fácil confundir personas con dioses; ascender a los altares a semejantes que en vida eran sujetos cargados de virtudes y defectos, pero que trascendieron por su genio sin parangón. Ya sea en el universo de las letras, de las artes plásticas, de las escénicas o del deporte. Personas y escritores, en el más amplio sentido de tales palabras, fueron Federico, Shakespeare, Calderón, Cervantes, Molière, Miller, Chéjov o Aristófanes. La obra teatral de todos ellos ha sido milimétricamente estudiada y profusamente explorada desde todos sus perfiles; cada una de sus creaciones ha sido objeto de múltiples dramaturgias e interpretaciones. Considerar que esta labor es -per se- profanadora, como si de un objeto divino se tratara, es una bobada. Una estupidez. Hay que valorar la calidad y, si se quiere, la oportunidad. Siempre de un modo honesto y ecuánime. También subjetivo, claro que sí, porque la objetividad las más de las veces es una entelequia que ponen sobre el tablero los convencidos de su razón hasta el punto de siquiera escuchar la de los demás.

Digo todo esto como respuesta a las diatribas desnortadas y, de raíz, falaces vertidas por muchos de los que no han visto con buenos ojos el próximo proyecto de Conejero sobre 'La comedia sin titulo'. Nuestro paisano, según sus propias palabras, prepara "una dramaturgia que explora las zonas abocetadas pero no concluidas" de esta obra de Lorca, una pieza esencial para penetrar en su alma. No pretende ser Federico ni competir con él. Mucho menos destruir su obra. Quiere regalarnos 'El sueño de la vida'. Sobre la obra de un hombre como fue Federico García Lorca. Y yo, sin conocer al poeta y dramaturgo jienense, me siento orgulloso de que sea de aquí, de Jaén para el mundo.