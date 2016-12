El espíritu navideño se adelanta

jaén. Que el bolsillo va a sufrir estas Navidades es una realidad. Ahora bien, rebajar ese sufrimiento es posible, según dónde miremos. Si miramos a la ropa, duele. En poco más de dos semanas comienzan las rebajas y muchos se hacen la misma pregunta. «¿Por qué no vendrían los Reyes unos días después? Podría pillarlo todo rebajado...».

Si miramos las compras online, sigue doliendo. A estas alturas, que llegue a tiempo para Nochebuena ese móvil de última generación pasa, en bastantes ocasiones, por pagar unos gastos de envío desorbitados en busca de la rapidez, que Papa Noel siempre debe llegar a tiempo.

Y si miramos a los productos de alimentación... depende. Es el sector, junto a los regalos, a los que los jienenses destinarán más presupuesto, según apuntaba hace unas semanas el Estudio internacional de Navidad de RetailMeNot.es, en colaboración con el Centre for Retail Research, que también indica que estas navidades está previsto que cada hogar jienense, en la media española, gaste 401 euros en compras relacionadas con la Navidad.

Así, comprar uvas, gambas o ternera, básicos en las mesas de las cenas tradicionales de estas fechas, hace que el bolsillo sangre más o menos dependiendo de la fecha en la que se adquieran. Por ello, se instauró hace unos cuantos años la moda de comprar y congelar, con vistas a ahorrar unos euros de cara a las posibles subidas de precios conforme se acerca la Navidad. En ocasiones, es rentable. En otras, innecesario. Sea como sea, en las últimas semanas de noviembre y primeras de diciembre ya hay jienenses que compran pensando en la cena de Nochebuena.

Empezando por el pescado, los langostinos y las gambas son los reyes. «A primeros de mes ya viene la gente a mirar, a comparar precios, a ver si son grandes o pequeños... A partir de mediados de mes es cuando comienzan a comprar fuerte, pero la gente comienza cada vez a comprar antes porque muchas veces los productos son incluso más buenos. Eso hace ocho o diez años no pasaba, pero ahora se da cada vez más, después del día de Todos los Santos ya están dando vueltas por aquí con esta intención», apunta Toni Rodríguez, de Congelados Toni, puesto del Mercado de Abastos.

Toni Rodríguez tiene claro que, dependiendo del producto, puede merecer la pena adelantarse unas semanas. Este año, los que han adquirido langostinos con antelación se han podido beneficiar de unos buenos precios, ya que están «bastante caros». «La gamba también está cara y escasa y la que tuvimos en noviembre era de mucha calidad y a un precio muy bueno», añade Rodríguez.

Así, gambas y cigalas son los que más han sufrido la subida de precios. «El año pasado vendimos una cigala gorda a 26 euros y este año la estamos dando a 34. Ahora hay muy pocas y eso es motivo de subida de precios», recalca. Comparando estas semanas, la gamba blanca es la que más se ha encarecido, pasando de costar el kilo 15,95 euros el 7 de diciembre a 27, 95 euros esta semana. «La subida en este producto ha sido bastante importante, cuando más se acercan las fechas señaladas, más escasea y por eso sube de precio», apostilla Toni Rodríguez. También la gamba cocida se ha encarecido, aumentando en dos semanas en un euro el coste de la caja. Por otra parte, el langostino tigre se mantiene estable, al igual que el langostino de Huelva.

Por otra parte, Patricia Jiménez, de Pescados y mariscos Al ataque, cree este año las ventas «van mejor» que el pasado y ha habido «bastantes compradores» que se adelantaron unas semanas. Sin embargo, es ahora cuando los jienenses más se concentran en el Mercado de Abastos. «Lo notamos sobre todo a finales de noviembre. La gente lo congela, lo guarda y lo saca para Nochebuena y Nochevieja, aunque por supuesto siempre es en los días previos cuando más se concentra la demanda», añade Patricia Jiménez.

Desde Pescados y mariscos Al ataque creen que adelantarse unas semanas supone un ahorro importante, aunque en su caso los precios se han mantenido, ya que compran bastante cantidad a primera hora y lo congelan. «Los que van pidiendo sobre la marcha los productos sí que se encuentran con subidas de precios», destaca Patricia, que asegura que aunque aún «queda un poco de todo» ya no hay «tanta variedad y tamaño donde elegir». Los carteles situados sobre sus productos no mienten: del 7 al 20 de noviembre los precios no han variado.

La carne, el plato estrella

La carne, plato estrella en las cenas navideñas, no está exenta del vaivén de los precios. Lo más vendido este año: el cordero y los solomillos de cerdo y ternera. «Nos han comprado ya muchos, pero la mayoría prefiere esperar a última hora, a final de mes es cuando más jaleo hay», manifiesta Juan Quesada, de la Carnicería que lleva su mismo nombre.

En cuanto a los precios, recalca que de cara a la próxima Navidad «se están manteniendo», lo cual concuerda con los carteles situados sobre los productos: no ha habido variaciones en estas dos semanas.

Pero si hay algo en lo que generalmente nadie se adelanta es en comprar los productos que conforman las ensaladas. Se deja para los días de antes, e incluso para el inmediatamente anterior. «En la fruta se puede decir que unos días suben los productos y otros bajan, pero sobre todo depende del tiempo. Por ejemplo, ahora tomate no hay y por tanto el que se vende sube de precio. Lo mismo pasa con los pepinos, ahora en diciembre vienen caros porque no es su tiempo. Queremos comer de todo y barato todo el año y eso no puede ser», destaca Ascensión Oliva, de Frutas y Verduras La Chony.

Indica que hay dos productos estrella para estas fechas: la piña y, por supuesto, las uvas. Sin embargo, aclara que no son productos cuyos precios varíen especialmente, ya que en todo caso «se mantienen o salen ofertas». «Ahora la piña la tenemos más cara, pero es porque hemos traído una marca diferente que sube los precios, si no se mantendría igual», asegura. Así, mientras el 7 de diciembre costaba 1,80 euros, esta semana ha pasado a valer 2,40.

En cuanto a las preciadas uvas, por ahora «mantienen el precio» de hace unas semanas. Sin embargo, en los últimos años está pegando fuerte un producto «que los clientes pagan sin importarles el precio»: las uvas sin hueso. «Son más caras, pero les da igual, porque muchos acaban en Nochevieja quitándole las pepitas de las uvas a sus hijos, sobrinos o nietos. Ese esfuerzo que se ahorran», bromea Ascensión Oliva. Con hueso se venden a 2,90 el kilo; sin él, a 3,20.

Que los jienenses cada vez se adelantan más es un hecho, pero es esta semana la que concentra las ventas, la que encarece algunos productos y la que trae, definitivamente, el espíritu navideño.