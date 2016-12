Diógenes abandonado

La otra noche fueron varios kilos de desperdicios de una hamburguesería cercana esparcidos por el portal. Días antes, excrementos humanos en la entrada del bloque. Otros días, cualquier basura en la zonas comunes. Y luego está el olor. Un hedor nauseabundo que sale del apartamento. La puerta está abierta siempre. De día y de noche. Haya o no gente dentro. A cinco metros cuesta ya respirar. Hay una puerta que separa el pasillo del resto de zonas comunes. Apenas se abre esa puerta huele ya en medio bloque. Es la situación que sufren vecinos de un residencial de la calle Fuente de la Imora. «No es sólo el problema de salubridad de vivir con un señor que acumula kilos y kilos de basura en su casa. Es que tenemos miedo. Ha proferido amenazas, se ha mostrado agresivo en ocasiones con mujeres y niños, y ha dicho que iba a quemar el bloque entero», dicen desde la comunidad de propietarios. Nadie soluciona el problema: ni el Ayuntamiento, ni la Policía, ni la Justicia. Nadie. Los vecinos, «por humanidad» quieren que los sistemas de protección social ayuden a este hombre, pues tienen la convicción de sufre problemas de salud mental y que está abandonado a su suerte. A pesar de que hay una situación de riesgo para él y para los que conviven con él.

El síndrome de Diógenes es un trastorno de la personalidad que se caracteriza por la acumulación de basuras y el abandono personal. Aparentemente, es lo que puede sufrir este hombre. Al menos lo más evidente. «No siempre ha estado así. Tiene 60 años y vive en el bloque desde el año 2000. Ha tenido épocas en los que era uno más, siempre educado y caballeroso. Hasta que no se tomaba la medicación. Pero ha ido a peor. Lleva un tiempo ya absolutamente descontrolado, rebuscando en los contenedores, acumulando basura y cada vez más agresivo», aseguran.

Han investigado en su vida pasada. Antes de vivir allí tenía un buen trabajo en el sector sanitario, estaba casado y tenía hijos. Una tragedia familiar lo empujó a una caída libre que aún continúa.

Denuncias

Los vecinos acumulan denuncias ante instancias municipales, ante la Policía Local, Policía Nacional, Asuntos Sociales, ha ido a Fiscalía ... Pero de momento no se han puesto en marcha los mecanismos para encontrar una solución.

«Estamos trabajando para ayudar a este hombre y a estos vecinos. Tenemos constancia de lo que está ocurriendo y tanto los servicios municipales de Sanidad como los de Asuntos Sociales están dispuestos para intervenir. Pero hay un problema: no localizamos a este señor. Se va por la mañana muy temprano y no vuelve a casa en todo el día. Un veterinario municipal ha ido varias veces para hacer un informe y poder limpiar. Pero sin permiso expreso del dueño no podemos entrar. Así que no hay forma de poner en marcha los mecanismos de ayuda previstos en la normativa. Ni lo hemos identificado», asegura la concejala de Sanidad, Yolanda Pedrosa.

Si el veterinario municipal lo localiza, puede pedir su permiso para entrar en su casa y limpiar. Como la puerta está abierta, se ha podido asomar ya al inmueble. No hay dudas sobre la necesidad de una desinfección a fondo. Pero primero la normativa exige que hable con el afectado. Luego puede poner en marcha un expediente de salud pública.

Ese expediente daría pie a que interviniese también Asuntos Sociales y otras entidades, explica la concejala Pedrosa. Pero de momento, hasta que lo localicen e identifiquen, no se puede hacer nada.

Mientras, los vecinos no ocultan que viven con temor. En noviembre pasado denunciaron en Comisaría que había proferido amenazas. «Tengo que meteros fuego a todos, dinamitar el bloque, no sabéis quién soy yo, como estoy loco puedo hacer lo que quiera», dijo según consta en una denuncia. Ya provocó una inundación de agua, basura orines y excrementos. También han puesto en conocimiento de la autoridad que en ocasiones se ha relacionado con menores, supuestamente porque les regalaba marihuana, siempre según consta en denuncias.

Los vecinos instalaron un sistema de vídeo-vigilancia con todas las autorizaciones en regla y han grabado a su vecino defecando en el portal y comunes, metiendo a menores e indigentes en su casa, esparciendo basura ... Las autoridades tienen estos vídeos, y las denuncias, y muchas quejas. Pero nadie ha puesto soluciones.