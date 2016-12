«Encabezaré todo tipo de iniciativas para que la Catedral sea Patrimonio de la Humanidad. Tengo la impresión de que yo había nacido para vivir en Jaén»

Amadeo Rodríguez Magro (San Jorge de Alor, Badajoz, 12-3-1946) fue nombrado el pasado 9 de abril obispo de la Diócesis de Jaén, su septuagésimo primero, tomando posesión el 28 de mayo. Más de medio año después (y de trece en Plasencia, Cáceres), se encuentra totalmente integrado en Jaén y con multitud de frentes abiertos. Poco a poco se prepara para abordarlos, afable en el trato, incluso con los temas más espinosos.

Medio año y medio mes como obispo de Jaén ¿cuál es su impresión de Jaén y de los jienenses?

(Sonríe) Gracias por recordármelo, no soy muy de echar cuentas del tiempo que llevo. Me gusta vivir al día aunque eso no quiere decir que no tenga proyectos y planes o que no sea consciente más o menos del tiempo que llevo. Tengo la impresión y espero que los lectores me entiendan, de que yo había nacido para vivir en Jaén. Lo digo en serio. Ha habido una conexión especial con la gente. Me siento muy cómodo y muy acogido.

¿Qué le ha sorprendido más?

Lo primero la belleza del paisaje de la provincia. Pensaba que el mar de olivos era un metáfora preciosa y no, he comprobado que es cierto. También la de nuestras ciudades, muy interesantes, con un volumen de población que me sorprende, no pensaba que fueran tantas y grandes. Los emblemas de Baeza y Úbeda o Linares me son ya familiares.

¿Cuáles son en su opinión los grandes retos de Jaén, los más perentorios?

En principio me tengo que enterar de los problemas, aún estoy en ello. El paro, por ejemplo, está claro que no se puede seguir así. Y debemos tener aspiraciones como una mejor comunicación. Ya me gustaría por ejemplo ir a la provincia que tenemos más cercana, como es Córdoba, directamente con una autovía. También sé que el olivar es una gran riqueza pero el tiempo de la recogida acoge a una enorme bolsa de trabajo y de problemas y he estado muy interesado por ver qué se hace. En lo que depende de nosotros creo que hay una buena coordinación y se intenta hacer mucho. Hay Cáritas parroquiales en pueblos perdidos. Y estamos trabajando porque es importante que haya una sala de catequesis, por ejemplo, pero también pensamos en que haya unas buenas duchas, buenos comedores y lugares donde se pueda dormir.

En ese sentido está la Iglesia donde debería o habría que dar un paso más.

En estas cosas nosotros tenemos una labor de suplencia y muchas veces nos toca dar el primer paso. Problemas siempre habrá. El lunes tuve un encuentro con todos los arciprestes de la diócesis, que son los representantes de la provincia, y al menos por nuestra parte se está haciendo todo lo que podemos. Es difícil. Hay personas que porque son ilegales o por miedo se mueven de albergue en albergue como pueden. En Jaén, por ejemplo, tenemos un grupo que sale por las noches a llevarles al menos algo caliente.

Cómo recuperar fieles

¿Vería bien que se abrieran las iglesias para acogerlos?

Si en un momento determinado hiciera falta, pero ojalá que nunca tengamos una necesidad masiva. Un templo es para celebrar su culto. Para dormir hay muchos espacios y ya existen comedores donde van cientos de personas.

El Papa Francisco (una foto junto a él adorna la sala donde recibe a las visitas) se ha mostrado muy duro con la pederastia en la Iglesia, ha acortado los plazos de la nulidad matrimonial y su discurso en general suena más acorde con los tiempos, con mucho tirón entre los cristianos y curiosamente también entre los que no lo son ¿qué le parecen estos cambios?

Me ha parecido un Papa que ha sintonizado perfectamente con una Iglesia para este tiempo. No podía haberlo hecho mejor. Lo eligen los cardenales con su voto pero siempre se ha dicho que el que mueve los hilos de todo eso es el Espíritu Santo y esta vez trabajó a fondo. Piensa en el mundo. Y es evidente que por sus gestos lo está haciendo; por su doctrina cuidadito, cuidadito, a veces nos parece que ha venido a modificar la doctrina de la Iglesia y no la ha modificado en absoluto. Sobre todo nos incide en cómo comunicarnos mejor. El Papa mantiene la doctrina pero defiende que todo eso para quién es. El mensaje del Evangelio no es para ponerlo en un museo es para ofrecérselo a los hombres y mujeres.

¿Cree que ese mensaje va a atraer a la gente a la Iglesia o a recuperar ese grupo que quizá en algún momento se fue?

Un hombre solo por muy Papa que sea y aunque tenga medios de comunicación de todos lados como altavoz no puede cambiar el mundo. El Papa le está pidiendo a la Iglesia que salga afuera. Llevarla a los demás. La Iglesia se mueve. Eso siempre ha sido así. Tenemos que buscar nuevos métodos. Todo esto ya viene de San Juan Pablo II y la nueva evangelización. Tiene que ser nuevo en su ardor. Si uno entra a una iglesia y se encuentra con cuatro curas aburridos... Entiéndaseme. Le pongo un ejemplo. El 60% de las personas que acuden a un tribunal eclesiástico lo hacen porque un sacerdote se lo ha dicho, pero el 40% han llegado allí desde las redes sociales. Tenemos que aprovechar eso. Una de las cosas que no me gusta es que la iglesia parece que se justifica porque tiene Cáritas. Y no. Educa a los niños en catequesis, está el trabajo y las comunidades en las parroquias, el de las cofradías con el misterio de Cristo. Como ha dicho Francisco, la solidaridad es la viga maestra de la Iglesia.

Su capítulo más mediático

Francisco desveló un capítulo que se ha hecho muy mediático en el que recibió y consoló, por mediación suya (incluidos los gastos del viaje), a un transexual de Plasencia (que ahora incluso ha publicado un libro 'El despiste de Dios').

Es un tema del que no he hablado y en el que yo soy un personaje secundario. He tenido presiones de todo tipo para que dijera lo que me contó. Lo dejo entre el Papa y esta persona. Lo único que sí puedo decir es que es mediático porque es el Papa y es un transexual y todavía esto lo hacemos mediático, pero al final es un ser humano, qué importancia tiene que venga a contarme su vida o al Papa para pedirle paz interior y consuelo. ¿Que yo lo atienda es algo especial? No.

Hasta ahora lo ha sido.

Bueno esa es la imagen que tenemos pero no ha sido así, no ha trascendido. Ahora, por ejemplo estoy buscando una carta que no sé muy bien dónde guardé de un señor que lo tengo que atender porque me llegó lo que me contaba, pero recibo tantas...

¿Tiene confianza en la pronta declaración de Patrimonio de la Humanidad de la Catedral?

Ya es patrimonio de todos y del mundo entero. Todo el que conoce la Catedral de Jaén se va maravillado. Es algo evidente. Vengo de dos catedrales maravillosas, la de Plasencia especialmente, pero esto es que es excepcional. Lo merece y naturalmente encabezaré con el cabildo y las instituciones cuantas peticiones e iniciativas sean necesarias para que sea declarada así algún día.

¿Las instituciones están haciendo todo lo que hay que hacer para su mantenimiento?

No quiero decir en este momento lo que no debo porque no tengo aún la mejor información. El Ministerio en esto ha funcionado muy bien y sigue. Me gustaría que la Junta tuviera un convenio con la Diócesis y tener ese apoyo en los grandes monumentos. En Santa María en Linares sé que se va a hacer una reforma ahora. Nos cuesta mucho, mucho trabajo mantener el patrimonio. Los grandes monumentos necesitan el apoyo público y una buena gestión del Cabildo y el Obispado. En el caso de la Catedral poniéndola en valor con villancicos, conferencias, exposiciones.

Religión en la escuela en Jaén

¿Cómo ve la situación del movimiento cofrade?

Lo estoy conociendo. Tiene una magnitud a la que no estoy acostumbrado. Es enorme. Creo que mis antecesores don Ramón y don Santiago han trabajado muy bien. Se han preocupado además por la formación: no hay un hermano mayor que no la haya recibido.

¿Tiene datos de cuántos jienenses han optado por estudiar Religión en el colegio?

Depende de la edad (En Infantil y Primaria el curso pasado el 85%, en secundaria 54% y en bachillerato el 50%). Cada vez menos, es complicado. No tiene la presencia que debería tener. Se le va reduciendo el horario a pesar de que se apela a todo tipo de acuerdos. Es un derecho de la familia y no debería ser causa permanente de discusión. A ver si por fin hay una Ley de educación en este país con consenso, algo bueno habría. Si hay que reformar, reformemos. Incluso la Iglesia que dicen que no se reforma lo hace. Hay que adaptarse a los tiempos.

Hablando de jóvenes, qué le diría a una joven que va a pedir una píldora del día después.

No sé si vendría a mi a preguntarme (ríe). Hablaría privadamente y no me metería en lo que está haciendo. Ella seguramente me contaría las consecuencias. Hay cosas que no se pueden actualizar. Defender la vida es básico y fundamental, para la sociedad y el ser humano. Comprendo las situaciones pero también sé de los dramas que hay del aborto bajo apariencias de otras cosas. Es mucho más complicado. Consolarla es lo primero y explicarle las consecuencias. Aquí en la diócesis existe un proyecto que se llama 'Raquel', con un grupo de terapeutas especializados y preparados para aquellas personas que han tenido un aborto en su vida y tienen un trauma interior, para consolarlas y ayudarlas y 'curarlas'. No es para evitar, sino para acompañar y consolar. Ya lo hacia Jesús cuando dijo no te condeno a la adultera, vete y no peques más. Te animo, te acompaño y te ayudo.

¿Cómo se encuentra la vocación para el sacerdocio en la provincia?

Tenemos quince sacerdotes en formación ahora mismo. Nos gustaría que fueran más, pero la cobertura de las parroquias de la provincia está garantizada.

¿En su caso cuándo lo tuvo claro?

La vida te lleva. Tú no sabrías que querías ser periodista desde pequeño. Tienes que estudiar, formarte como persona, encontrar un trabajo... De pequeño me tenían que llevar arrastrando a la escuela. Fui monaguillo y tuve un cura maravilloso que le dijo a mi padre este niño por qué no va al Seminario. Cuando estaba allí descubrí lo que era, que con doce años que llegué no te creas que lo tenía muy claro. Me ordené en 1970, cuando el cambio del Concilio Vaticano II yo era seminalista. Pero he trabajado además en la Ciudad de los Muchachos de Orense, en una empresa de constructores en verano... Éramos chicos que nos abríamos a la sociedad y así fui descubriendo mi vocación. Y sobre todo a través de la oración, cuando uno siente interiormente que el Señor lo llama. Todo lo demás es secundario.