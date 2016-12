Uno de cada seis matrimonios con hijos que se divorcia apuesta ya por la custodia compartida

1.193 matrimonios acabaron en divorcio en 2015 en Jaén, según cifras publicadas recientemente por el Instituto de Estadística de Andalucía. En 655 casos había niños de por medio. Son casos en los que la prioridad, para los padres y para la Justicia, es el bienestar de los menores. Sólo en 36 de estos casos (el 5% el términos relativos) se ha encontrado que la solución idónea es que la custodia la tenga el padre. Lo más normal, en 517 casos (el 78%), es que los niños se queden bajo la custodia de la madre. Aunque en 102 ocasiones (el 15%), según reflejan las estadísticas oficiales, los menores se quedan con «ambos». Custodia compartida. Una solución que cada vez goza de más predicamento y que se entiende como la más adecuada para los intereses de los niños. Y que va a más. Hace apenas siete años los casos en los que se acordaba se contaban con los dedos de una mano (en los cinco primeros meses de 2009 hubo tres sentencias en este sentido en el Juzgado de Familia de Jaén).

Las estadísticas sobre custodia de menores en Jaén responden bastante a la media andaluza: en relación al total de sentencias con hijos menores en la comunidad, la custodia fue otorgada a la madre en el 79,4% de los casos de divorcio o separación, al padre en un 4,3% y, finalmente, fue compartida en el 16% de los casos.

Sin embargo, a nivel nacional la custodia compartida ya es una opción tenida en cuenta por los jueces en mayor medida. Los magistrados concedieron la custodia compartida en uno de cada cuatro casos de divorcio durante 2015, mientras que ocho años atrás lo hacían solo en el 9,7% de las ocasiones. Por su parte, la madre es la que se hizo cargo de los pequeños en el 70% de los casos, la justicia dio la custodia al padre en solo el 5% de los procesos y en el 0,4% los pequeños fueron entregados a organismos público o a familiares, según los datos sobre nulidades, separaciones y divorcios del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Corresponsabilidad

Los expertos consultados en los juzgados de Jaén insisten en que más que una cuestión de reparto de tiempo, la custodia compartida es compromiso de cooperación en las decisiones que afectan al menor: la educación, la solución a problemas sanitarios, el tiempo de ocio. «Que ambos sigan colaborando. Es corresponsabilidad. Que las decisiones se tomen en común. El interés del menor es conservar la relación con su padre y con su madre. Todas las medidas que favorezcan ésto son positivas. Debería ser la norma y no la excepción», aseguran.

Durante años apenas si había sentencias de custodia compartida sencillamente porque los progenitores no las pedían. Y el juzgado sólo las acordaba si se las solicitaban, porque se entendía que no funcionaría si no había mutuo acuerdo. Aún así, el Juzgado de Familia de Jaén en sentencias de divorcio con conflicto imponía a los progenitores medidas que les obligan a la corresponsabilidad en decisiones importantes para el menor. Así, se obligaba a los ex cónyuges a comunicarse todas las decisiones que afectasen al menor, independientemente de con quien vivan, imponiéndoles incluso un cauce de comuni- cación obligatorio para trasladarse información.

Esto se sigue haciendo. Pero actualmente se está decretando en algunos casos custodia compartida en situaciones en las que una de las partes no está de acuerdo y reclama la custodia en exclusiva. Y ya no son casos contados, sino que en total alcanzan al 15% de los divorcios.

Datos de divorcios

Según los datos de la Estadística de Divorcios, Separaciones y Nulidades en Andalucía que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, durante el año 2015 se produjeron en Jaén 1.193 divorcios, 14 más que en el año anterior. Es el tercer año consecutivo de subida moderada, pues en 2013 fueron 1.281. En 2007 antes de la crisis, llegaron a los 1.422.

La mitad de los hombres que se divorciaron durante 2015 en la provincia de Jaén tenían entre 40 y 50 años. En las mujeres, esa edad predominante estaba entre los 35 y los 45. Diez parejas duraron casadas menos de un año. Dos se divorciaron tras 46 años de convivencia. La duración media de los matrimonios que acabaron en ruptura es de unos 17 años.

La estadística refleja en Andalucía 17.959 disoluciones matrimoniales (un 2,7% menos que en el año anterior). El número total de disoluciones representó una tasa bruta de 2,14 por cada 1.000 habitantes, por debajo de la tasa nacional que se situó en 2,18 por mil. Al distribuir este total por provincias, se observa que Málaga presentó la mayor tasa (2,29 por mil) y Jaén la menor (1,97 por mil).