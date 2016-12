Los parados admitidos de los 1.300 solicitantes han de pedir ahora cita

lo tipico los divorciados que estamos sin cargas ,,pero somos una carga al volver con la madre viuda a pesar de llevar 7 años en paro no podemos optar a un empleo de estos ,,que es un empleo para un mes que no es para que nos den un subsidio como pasa igual los que tienen hijos y lo veo logico que tienen derecho a subsidios ,,pero y los demas ? aunque sea por dignidad ,autoestima ,,somos una carga para nuestras madres a pesar de estar ya en los 50 años y somos un estorbo por lo visto para la sociedad ,,estamos olvidados por todas las administraciones y empresarios ,,,pero es eso se ve que no somos ya ni personas