1.800 euros por mandar a su ex al calabozo con una denuncia falsa La condena considera probado que la mujer mintió a conciencia en Comisaría para conseguir que detuviesen a su anterior pareja J. E. P. JAÉN Lunes, 4 junio 2018, 03:33

El juzgado de lo Penal 3 de Jaén ha condenado a una mujer de 45 años, F.C.A., a una pena de multa de 1.800 euros por presentar una denuncia falsa contra su ex pareja. Lo acusó de insultarla y amenazarla ante una testigo. Según el fallo judicial, que aún puede ser recurrido, mintió «a sabiendas». El hombre fue detenido y pasó una noche en el calabozo de la Comisaría de Jaén. Al día siguiente quedó libre aunque el Juzgado de Violencia contra la Mujer le puso una medida cautelar de prohibición de acercarse y comunicarse con la denunciante. Este tipo de condenas no son en absoluto habituales. Todo lo contrario, son excepcionales. Esta es las primera que trasciende este año en Jaén y el año pasado hubo otra. Pero suponen un lastre para la lucha contra la lacra del maltrato real que padecen muchas de mujeres.

Según el relato de hechos probados de la sentencia, F.C.A. acudió el 7 de abril de 2017 a la Policía y dijo que su ex marido la insultaba frecuentemente y que la amenazaba con frases como «me has metido dos veces en el calabozo y te tengo que ver en la cárcel y si no muerta, te hoy a hacer la vida imposible». La denunciante dijo que el día anterior lo había vuelto a hacer en la Plaza de los Jardinillos de Jaén, delante de una testigo. Con esta declaración en sede policial el hombre fue detenido ese mismo día. Al día siguiente lo llevaron al juzgado. Tras declarar quedó en libertad con cargos y con una orden de alejamiento. La orden estuvo vigente hasta el 1 de abril, cuando la jueza decretó el archivo de la causa.

En el juicio la acusada afirmó que el 7 de abril puso una denuncia contra su ex pareja por incumplimiento del régimen de visitas de los hijos, y que él día anterior la había insultado. Insistió en que era cierto.

«Cambio drástico»

El policía que le recogió la denuncia declaró que en un primer momento la mujer quiso denunciar el incumplimiento del régimen de visitas, y que cuando él le informó que eso es una cuestión civil fuera de la competencia de las fuerzas de seguridad, ella dio un «cambio drástico y dijo que la había amenazado e insultado».

La mujer dijo que iba con una amiga que presenció los hechos, y que fue citada al juicio como testigo. «Dicho extremo fue negado categóricamente» por esta mujer.

Así las cosas la magistrada titular del juzgado entiende que «la acusada interpuso la denuncia con conocimiento de su falsedad y con la clara intención de perjudicar» a su ex marido. «Prueba de ello es que actúa así al tener conocimiento de que por el incumplimiento del régimen de visitas no se va a producir la detención» del hombre, «momento a partir del cual» introduce los insultos y amenazas a su relato.

Los casos de denuncias falsas en asuntos de violencia de género se dan en los juzgados jienenses de forma excepcional. En la último balance anual de la sección de la Fiscalía de Jaén especializada en la lucha contra los malos tratos solo hay constancia de un caso. Con más de 1.700 denuncias en esta materia al año.

Según el Consejo General del Poder Judicial, las denuncias falsas suponen el 0,01% del total.