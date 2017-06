Thiem vence a Djokovic y se cita con Nadal en semifinales

Novak Djokovic no podrá defender el título conquistado el paso año en roland Garros. El tenista serbio cayó derrotado ante el austríaco Dominic Thiem por 7-6 (5), 6-3 y 6-0 y se medirá contra el español Rafael Nadal en semifinales.

El austríaco había perdido las cinco veces anteriores que se había enfrentado a Djokovic, hasta su gran triunfo de este Roland Garros, con el que presenta de forma definitiva su candidatura a hacer algo grande en el torneo. Hace un año, Thiem había disputado ya las semifinales de Roland Garros, pero entonces fue derrotado precisamente por Djokovic en tres mangas (6-2, 6-1, 6-4).

El austríaco, séptimo del mundo, sorprendió este miércoles en cuartos de final al número 2 del ránking ATP y se medirá ante Rafa Nadal por cuarta vez esta temporada. Thiem ha sido el único tenista en ganar a Nadal en tierra batida este año, cuando le derrotó en los cuartos de final de Roma. Unos días antes, en la final de Madrid, había sido el español el que había derrotado al austríaco, así como en el partido por el título en Barcelona.

Esta derrota confirma una nueva decepción de Djokovic, que para este Roland Garros había contado con el asesoramiento de Andre Agassi en busca de un revulsivo, y que ha registrado su peor resultado en la arcilla de Paris desde 2010, cuando también había caído en cuartos de final. Desde entonces siempre había jugado al menos las semifinales, disputando cuatro finales y logrando un título, el del año pasado.

No descarta tomarse un respiro

La temporada europea sobre tierra batida no había ido bien para Djokovic, despues de la lesión en el codo que le había dejado fuera del Masters 1000 de Miami. Tras caer en cuartos en Montecarlo y semifinales en Madrid, alcanzó la final en Roma, pero 'Nole' cayó allí ante el joven alemán Alexander Zverev.

¿Va a tomarse un descanso Novak Djokovic? "Ya veremos", respondió el serbio después de la derrota contra Dominic Thiem. "No es una decisión fácil de tomar. Veremos cómo me siento después de Roland Garros, decidiré entonces", respondió el número 2 mundial, de 30 años, cuando le preguntaron si creía que era mejor darse un respiro."He reflexionado mucho últimamente. Tengo que saber qué es lo mejor para mí. Tuve muchos cambios en mi equipo, no es fácil tomar ese tipo de decisiones", afirmó.

Wawrinka y Murray disputarán la otra semifinal

La otra semifinal medirá a Stan Wawrinka con Andy Murray. El suizo, número 3 del mundo y campeón del torneo en 2015, logró el pase al imponerse en tres sets (6-3, 6-3, 6-1) al croata Marin Cilic, octavo del ranking ATP.

Wawrinka, ganador de tres torneos del 'Grand Slam' (Australia en 2014 y Estados Unidos en 2016, además de su éxito de hace dos años en París), ya alcanzó las semifinales en la anterior edición de Roland Garros, pero entonces cayó contra Murray en cuatro mangas.

A sus 32 años, Wawrinka se convierte en el jugador de más edad en llegar a unas semifinales masculinas de Roland Garros desde que lo consiguiera el estadounidense Jimmy Connors en 1985. "Ha sido un día perfecto para mí, estoy muy satisfecho. Estuve bien físicamente, he jugado bien, estuve muy sólido y aproveché mis oportunidades", celebró el suizo antes de abandonar la pista Suzanne Lenglen.

Por su parte, Murray, número 1 del mundo, superó el susto inicial para imponerse en cuatro mangas, por 2-6, 6-1, 7-6 (7/0) y 6-0, al japonés Kei Nishikori, noveno del mundo.

Es la cuarta ocasión seguida en que Murray alcanza las semifinales en Roland Garros. "En el primer set, él dictaba los puntos. Era difícil, con el viento, pero cuando puedo encontrar mi ritmo le llevé un poco más lejos de la línea de fondo y eso me ayudó", explicó. En sus duelos con Wawrinka, Murray domina 10-7, pero sobre tierra la ventaja es para el suizo (3-1).

La preparación del escocés para el torneo había sembrado muchas dudas. En París ha ganado ya cinco partidos, uno más que las victorias que había acumulado en su paso decepcionante por Barcelona, Madrid y Roma. Nishikori, por su parte, disputaba los cuartos de final por segunda vez, tras haber caído en esa ronda en 2015 ante el francés Jo-Wilfried Tsonga.