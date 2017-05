Roland Garros expulsa a un tenista francés que besó a la fuerza a una periodista

La organización de Roland Garros ha decidido este martes retirar la acreditación al joven tenista francés Maxime Hamou por "comportamiento inapropiado" después de que el deportista tratara de besar a la fuerza a una periodista el lunes por la noche.

Hamou, de 21 años, era entrevistado por la periodista de Eurosport Maly Thomas tras ser eliminado en primera ronda, cuando pasó su brazo por encima del hombro de la reportera y la besó varias veces, pese a que ella trató de zafarse.

"Fue francamente desagradable. Si no hubiese sido un directo, le hubiese soltado un puñetazo", declaró la periodista a la edición francesa del Huffington Post.

La difusión del vídeo de la secuencia a través de las redes sociales desató una gran polémica en Francia y la consiguiente decisión del torneo de expulsar al tenista, número 287 del ránking.

Un portavoz del canal Eurosport declaró a la AFP que el comportamiento de Hamou fue "altamente inadecuado". "Lamentamos sinceramente el incidente ocurrido durante una entrevista le lunes por la tarde entre Maly Thomas y Maxime Hamou. El comportamiento del entrevistado fue altamente inadecuado y no podemos justificar su conducta de ninguna manera", dijo el portavoz.

"Maly es una periodista muy respetada y desearíamos que recibiese una petición de excusas. Nosotros nos excusamos ante los televidentes que se sintieron ofendidos", añadió.

El vídeo desató una oleada de indignación entre los internautas, también porque mientras ocurría la escena, otros comentaristas de la cadena que se encontraban en el plató, entre ellos el exjugador Henri Leconte, reaccionaron con risas y aplausos.

"No, una agresión en directo no tiene nada de divertido. No hay que dejar hacer, ni banalizar nunca estos actos", tuiteó la ministra de Deportes Laura Flessel.

"La besa a la fuerza, ella intenta zafarse, la agarra por el cuello y todo el mundo... ríe... #cansancio", publicó por su parte la exministra ecologista Cécile Duflot.

"En un mundo normal, Maxime Hamou estaría ante un tribunal por agresión sexual y los periodistas que reían expulsados de la antena", escribió por su parte el periodista Claude Askolovitch.

Ante la magnitud que estaba tomando el asunto, Hamou se excusó a través de un mensaje en Instagram. "Acabo de vivir una semana maravillosa aquí en Roland Garros (...) y dejé que mi excesivo entusiasmo se expresara de manera torpe con Maly, a la que conozco y a la que respeto sinceramente".

"Estoy a su disposición para presentarle mis excusas verbalmente si así lo desea. Todavía aprendo todos los días de mis errores para ser un mejor tenista y una mejor persona", añadió.

Hamou no es el único tenista francés que ha destacado y no precisamente por sus resultados en la cancha: este martes, Laurent Lokoli rechazó dar la mano a Martin Klizan tras perder con el eslovaco e incluso le hizo signos ostensibles de que le dejara en paz cuando su rival insistió en saludarle.