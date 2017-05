Nadal: «Un torneo por equipos sería una buena iniciativa»

La idea de una nueva competición, que se disputaría en paralelo a la Copa Davis comienza a tomar fuerza en el mundo del tenis. Según la información del diario ABC, este nuevo torneo reuniría a 16 equipos -entre los que se incluiría España- que pelearían por el título durante una semana en formato playoff. Los rumores sobre la nueva competición surgen tras la presencia de Gerard Piqué en Madrid en los últimos días, durante los cuales habría mantenido conversaciones con el presidente de la ATP, Chris Kermode, para dar forma a esta idea en el futuro.

Rafa Nadal, ha explicado en rueda de prensa que “ojalá esta iniciativa tenga lugar” y que sería un torneo de diez días de duración en un mismo lugar. El balear también ha indicado que no sería una respuesta a la pasividad de la Federación Internacional de Tenis en cambiar el formato de la Copa Davis, ya que no es una propuesta de los jugadores, sino de gente externa. “La Copa Davis es una competición diferente, es una competición importante. Nunca hablaré mal de ella”, ha manifestado. Nadal también explicó que no ha hablado con Gerard Piqué aunque ha puntualizado que él no es “el capo” sino que es un grupo de personas quienes están pensando realizar este torneo. “Estoy contento porque él y el resto del grupo quieran invertir en el tenis. Siempre son bienvenidos”, finalizó.

Feliciano López, en rueda de prensa, aseguró que si saliese adelante estaría contento con ello y que sería una buena noticia para el tenis. “Es una buena idea hacer algo similar a la ATP World Team Cup de Düsseldorf que se jugaba antes de Roland Garros. Vi a grandes jugadores como Sampras jugar allí. Era un buen formato”, explicó Feliciano. El toledano también apuntó que en Düsseldorf jugaban tres tenistas por equipo, para un total de tres partidos, dos individuales y un dobles.

Por rueda de prensa también pasó Novak Djokovic, quien confirmó haber hablado con Gerard Piqué. “He hablado con Piqué en varias ocasiones, pero no puedo decir sobre qué porque aún no hay nada oficial”, indicó Djokovic. El serbio no quiso entrar en valoraciones sobre el posible torneo y explicó que el mundo del tenis es “complicado” ya que existen muchas organizaciones que controlan el deporte y además el calendario es ajustado. Aun así, Novak agradeció el interés de Piqué por invertir su tiempo y su energía en mejorar este deporte.