Nadal hace honor a su pista

En Barcelona no han querido esperar para homenajear al mejor tenista de la historia de España. Pocos deportistas pueden hablar del honor de jugar -antes de retirarse- en una pista con su nombre. Si Manolo Santana disfruta desde hace años de la gloria de que la pista central de la Caja Mágica lleve su nombre, a partir de esta edición del Conde de Godó, Rafa Nadal también podrá decir que la cancha principal de un torneo está bautizada por su nombre. Ante ello, Rafa no ha dudado en devolverle tanta gloria. Y lo hizo con un partidazo, muestra del increíble estado de forma en el que se encuentra. El balear derrotó en una hora y veinte minutos al brasileño Rogerio Dutra Silva por 6-1 y 6-2 y selló su pase a los octavos de final del torneo barcelonés.

Nadal no sintió ningún tipo de desgaste tras su victoria número diez en Montecarlo y ofreció su versión más demoledora ante un jugador alejado de las primeras posiciones de la clasificación mundial, pero con trece victorias -entre ATP y Challengers- sobre tierra batida esta temporada. Pero Nadal no se fija en esas cosas, él sale a jugar y no le importa si enfrente está el número uno del mundo o el 200 -Dutra Silva es el 69-.

Por ello, ante un oponente de revés a una mano, Nadal jugó como lo suele hacer ante ese tipo de jugadores, como podrían ser Roger Federer o Stan Wawrinka, bolas altas al revés para incomodar el golpeo del rival. Esta estrategia dio buenos réditos a Rafa en los primeros compases, y no tardó en adelantarse en el marcador (0-3).

La lluvia que cayó sobre Barcelona y que obligó a retrasar el comienzo de la jornada durante varias horas, hizo más lenta la pista y dio más peso a las bolas, por lo que los liftados de Nadal no salían despedidos con la fuerza que hubiese sido normal en condiciones de calor. Dutra Silva fue cogiendo aire y pese a ceder el primer parcial por 6-1, dio muestras del terrícola que es. De ahí que en cuanto se despistó Rafa aprovechase para sacar petróleo de su pista en forma de 'break'. Un amago de remontada que duró poco, ya que tras el 2-0 inicial para el brasileño, Rafa encadenó seis juegos consecutivos, arrancando los aplausos de la grada y del propio Silva tras un ángulo espectacular, para certificar su pase a la siguiente ronda, donde espera el sudafricano Kevin Anderson, verdugo de David Ferrer.

Bautista-Ramos, en octavos

El resto de la jornada dejó la victoria de Feliciano López sobre Albert Montañés (6-2 y 6-2) en el que supuso el último partido en la carrera del catalán, que había anunciado este torneo como el último que jugaría. A sus 36 años, Montañés deja el circuito con seis títulos a sus espaldas, el logro de alcanzar el número 22 de la ATP en 2010 y más de cinco millones de euros en ganancias. El torneo barcelonés le dedicó un homenaje a la finalización de su encuentro.

Por su parte, Andy Murray ya está en octavos tras no disputar el partido de segunda ronda por una lesión en la espalda de su oponente, Bernard Tomic. También estará en octavos Roberto Bautista, que derrotó en dos sets al alemán Jan-Lennard Struff por 6-1 y 6-2. El castellonense se enfrentará a Albert Ramos, que derrotó con sufrimiento al joven noruego Casper Ruud por 7-6 (6) y 6-4.