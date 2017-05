Johann Zarco, el piloto diferente

No tiene tatuajes, no va por el paddock con gafas de sol de espejo ni con una gorra personalizada; no tuitea, no sonríe para quedar bien, ni siquiera utiliza teléfono móvil… la gente dice de él que es tímido, pero no es verdad: Johann Zarco simplemente es diferente.

Cuando los pilotos a los que se va a medir mañana ya ganaban carreras en el Mundial –Valentino había sumado ya 7 títulos mundiales, Lorenzo dominaba en 250 cc, Márquez estaba de camino para hacer lo mismo en 125 cc él estaba todavía buscando las palabras apropiadas para explicarles a sus padres que quería dejar sus estudios para convertirse en piloto de motos.

Esto sucedía en 2007 y tenía 17 años, una edad que hoy en día está considerada demasiado “vieja” para Moto3. “Cogí mi scooter y me fui desde la casa de mis padres en Cannes hasta Avignon. Hacer los 250 kilómetros entre ambas ciudades me llevó 6 horas. Se me hizo de noche y me perdí varias veces”.

Quien habla es Johann Zarco, el piloto del que la entusiasta afición francesa espera el máximo mañana durante la celebración del GP de Francia en el mítico escenario del circuito de Le Mans. En su primera temporada en MotoGP, Zarco no sólo tiene encandilados a los motards franceses sino a todo el paddock, que ven en este “piloto raro” aire fresco a un colectivo demasiado estandarizado… Johann, es diferente, sí.

En Avignon Zarco llamó a la puerta de Laurent Felon, un exparacaidista corso. Un tipo generoso y autoritario con un método de trabajo rígido y casi monástico. “Se convirtió en mi entrenador, en mi mánager y en mi mentor”, explica el propio Johann. Para demostrarle a su familia que tenía condiciones para convertirse en piloto profesional tenía que ganar la Red Bull Rookies Cup, una copa de promoción que alimenta las parrillas del Mundial… “Y Laurent era el único que podía enseñarme a lograrlo”. Y el método fue radical: Laurent le acogió en su casa y desde ese momento no hubo nada más en su vida que motos. “Dormí durante 5ó 6 años en el sofá cama de su salón”.

Bajo la rigurosa vigilancia de Felon, Zarco ganó la Rookies Cup. El objetivo se logró, pero… “Después de la Rookies pensé que entraría en el Mundial directamente, pero no fue así, tuve que esperar”. Johann se fue a competir a ¡Hungría! –porque la mujer de Felon es húngara-, dónde aprendió a correr de la mano del otrora campeón del mundo húngaro, Gabor Talmacsi.

“No soy como otros pilotos, como los españoles, que crecen en escuelas para pilotos y compiten desde niños. Yo fue pasando por las diferentes etapas mucho más despacio, con pasión, con sacrificio, con disciplina y paso a paso. Tuve que esperar, mucho, pero el método duro, difícil, conmigo ha funcionado. Me convertí en un guerrero a base de prudencia e inteligencia”.

Este “guerrero” es que mañana desafiará ni más ni menos que a Valentino Rossi y al piloto que está llamado a ocupar su lugar, Maverick Viñales. De momento, el poco brillante Zarco –lo de “poco brillante” en este caso es por su ignorancia a los focos y flashes- esta tarde se ganó el derecho de alinearse con ellos en la parrilla de salida. Tranquilo, siempre con la cabeza fría, este piloto atípico puede incendiar Le Mans… ¡Atentos a él!