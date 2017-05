Pedrosa llama a la puerta en Jerez

Desde el sábado del Gran Premio de Malasia de 2015, ese que terminó con la polémica más impactante vivida por MotoGP con Marc Márquez y Valentino Rossi como protagonistas, no conseguía Dani Pedrosa marcar el mejor tiempo en un entrenamiento oficial. Una falta que se acentuó en 2016, con el calvario vivido por el del Repsol Honda con el regreso de Michelin y con la entrada de la nueva electrónica. Este sábado, en el Circuito de Jerez, un trazado que en la previa del Gran Premio se marcaba como favorable a las Yamaha, Pedrosa se exhibió en un mano a mano con el gran experto en vueltas lanzadas, Márquez, el piloto que más poles ha conseguido en la historia del campeonato. «Me ha motivado ver que él me seguía a mí y que buscaba mi rueda, siendo él el profesional del ‘qualifiying’», reconocía Pedrosa, que ya desde el viernes había mostrado una versión de un nivel competitivo que hacía un tiempo que no se veía. “Bueno he tenido fines de semana muy buenos en mi carrera deportiva...», apuntaba tras lo que volvía a ser preguntado: “¿Pero el último que recuerdas? Eso no, hacía mucho tiempo ya”. La ‘llegada’ de Pedrosa en Jerez añade un nuevo factor a una categoría en la que, en este 2017, han mandado Viñales, Márquez y el actual líder de la general, Rossi. Los dos de Yamaha sufrieron mucho más de lo esperado, sobre todo en el caso de Viñales, que se había mostrado imperial desde el arranque de la pretemporada, sólo con la mancha en su expediente del fallo –relevante- en Austin.

«Honda se está encontrando muy bien y todos sus pilotos están siendo muy fuertes este fin de semana», reconoció el de Yamaha, después de terminar cuarto tras los dos pilotos del Repsol Honda y de Cal Crutchlow, en un triplete de primera línea de Honda. «Dani y Marc tienen un ritmo un poco superior por el momento. Yo creo que mañana esperamos dar este paso para por lo menos poder luchar por la carrera con todas las armas que tenemos. La moto no está dando su cien por cien, por supuesto que todavía puede ir bastante más rápido, por lo que tenemos que encontrar ese punto. Y si el duelo es entre Marc y Dani prefiero que gane Dani, sobre todo por los puntos en el campeonato». En peor posición quedó Rossi, séptimo y sin dar la sensación de estar al nivel de sus rivales, aunque del italiano, ganador en Jerez en 2016, nadie se fía a estas alturas de la película. “El objetivo para mañana es hacer una bonita carrera, intentar salir bien y luchar al máximo para pelear por el podio, pero es difícil de decir porque hay muchos pilotos con el mismo ritmo, incluso Lorenzo está más fuerte, Zarco, Folger, Crutchlow…”, indicó el líder de MotoGP. Con este panorama, el panorama es bastante propicio para Márquez, que sabe que todo lo que sea terminar por delante Viñales y Rossi sería positivo pensando en la pelea por el título. «Creo que Dani es el que a priori tiene más ritmo, y el que a priori controla mejor los neumáticos», destacó Márquez. «Sobre todo aquí siempre ha hecho carreras increíbles, carreras muy buenas, es un circuito que se le da bien. A ver si mañana en la carrera puedo estar luchando con él. Si no, ya te digo, lo importante será mañana intentar quedar por delante de las Yamaha».

Primera 'pole' para Álex Márquez en Moto2

A la alegría por rendir bien en un circuito que siempre le resulta complicado, Márquez sumó el ver a su hermano lograr, por fin, una pole en Moto2. «Mañana será importante controlar emociones», un aspecto clave para el menor de los Márquez que busca todavía consolidarse en los puestos delanteros de la clase intermedia. «Carrera en casa, quieres también marcar un poco el territorio, que sería importante, pero tampoco me obsesiono con una victoria. Acabar en el podio sería un buen resultado, tenemos que hacer esos pasos poco a poco y consagrarnos en esas posiciones». Y, otra vez, el hombre a batir será Franco Morbidelli, segundo en la parrilla y sólido líder de la general con tres victorias en las tres primeras carreras.

Jorge Martín marca el paso en Moto3

En cuanto a Moto3, el dominio fue de otro español, Jorge Martín. El madrileño se impuso con un amplio margen sobre Arón Canet, con una vuelta que le permitió establecer un nuevo récord de la categoría pequeña en Jerez. Joan Mir, líder de la general, saldrá noveno.