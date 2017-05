Jerez mide la realidad de MotoGP

“Es un circuito muy especial, es el primer circuito de Europa, las gradas llenas. El domingo te sientes distinto a otras pistas, es impresionante poder correr aquí”. Maverick Viñales llega a la primera carrera de Europa, la que se disputa en Jerez de la Frontera, con el jarro de agua fría de una caída en Austin sin mucha explicación y que provocó un frenazo a un arrollador inicio de curso.

“Si había bajón, en Le Mans lo hemos vuelto a subir, porque los tiempos por vuelta fueron muy rápidos, el ritmo buenísimo, y las sensaciones como hasta ahora”, explicó el de Yamaha en el arranque del Gran Premio de España acerca del entrenamiento que varios de los pilotos de MotoGP tuvieron el martes de esta misma semana en el trazado francés, una prueba privada que comenzó con la pista mojada y que a Viñales le sirvió, sobre todo, para olvidar lo sucedido en Estados Unidos.

“El equipo me motivó mucho, más que yo a ellos eran ellos los que me decían que no pasa nada. Quedan muchas carreras por delante, carreras buenas para Yamaha, carreras buenas también para mi estilo de pilotaje. Creo que el equipo incluso está más motivado que yo. Estoy sorprendido. Llegué al box y todo el mundo me daba ánimos, saben que para mí una caída era un duro golpe en ese momento después de dos victorias seguidas”.

Los que sacaron provecho del error/incidente del piloto español fueron Marc Márquez, que por fin volvió a ganar –primer triunfo del año y el primero desde el de Japón a principio de octubre de 2016, en la carrera en la que se proclamó campeón- y el líder de la general, Valentino Rossi.

“En Jerez empieza el Mundial de verdad”, había advertido el italiano todavía en Austin, conocedor de que son los trazados clásicos los que dan las verdaderas pistas de cómo están las cosas. Jerez, un circuito que ha visto a cinco ganadores diferentes en los últimos cinco años, el último de ellos precisamente el italiano.

“Aquí es todo más cómodo”, analizó Rossi. “Es el momento más bonito del Mundial, en cuanto a las pistas, vienen mis preferidas, una tras otra. Y Jerez siempre es fantástico, tiene algo especial. El año pasado fue un fin de semana casi perfecto: gané, salí desde la pole e hice la vuelta más rápida. Pero cada año es diferente y será difícil”.

En Le Mans, Rossi también pudo probar, aunque con resultados no tan espectaculares como los de su compañero de equipo, aunque todos los rivales asumen que la explosividad no es el punto fuerte del líder de MotoGP, que con el paso de los años ha acentuado esa virtud que se define como la de ser un piloto de domingos, ese que usa todas las sesiones de entrenamientos para preparar el día de carrera, siempre sin hacer ruido.

“Es importante haber hecho tres buenas carreras en tres pistas difíciles, sobre todo en Austin. Pude pilotar bien y la moto me gusta cada vez más. No gané, pero siempre estuve cerca, fui protagonista. Y pude atacar al final. Es difícil porque Márquez, Viñales y Pedrosa van fuerte. Pero parece que somos siempre competitivos”.

Mientras que a Pedrosa le sigue tocando el papel de tapado, un tapado del que todavía no se sabe si va a llegar o no al nivel de los tres primeros de la general, Márquez subió muchos enteros en Tejas en el ranking de la pelea por el campeonato, con una poderosa victoria en un trazado que pasa por ser el patio trasero de su casa.

“Al final sí que en Austin gané y fui rápido el fin de semana, pero no me encontraba ciento por ciento a gusto”, reconoció con un razonamiento que viene repitiendo en las últimas semanas. “Por alguna razón no me encuentro a gusto pero voy rápido, así que bienvenido sea este problema. Hay muchos puntos en los que puedo mejorar y por eso es un fin de semana importante para ver cómo va la moto en Jerez”.

Un trazado en el que tanto él como Pedrosa pudieron rodar en febrero, en una prueba invernal considerada como positiva por los dos pilotos. En un circuito considerado tradicionalmente Yamaha: de 2012 a 2014 ganaron tres Honda, las de Stoner, Pedrosa y el propio Márquez, y en los dos últimos el triunfo ha sido para Lorenzo y Rossi.

“Es un circuito en el que la Yamaha va muy bien. Ya de por sí es una moto muy compacta, una moto que tiene muy buena base y Rossi aquí, por alguna razón, va bien. Pero lo intentaremos. En 2014 gané y por qué no este año ¿no? No se puede descartar nada un jueves”.