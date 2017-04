Marc Márquez: «La gente está malacostumbrada a ganar»

Marc Márquez siempre está en el punto de mira. Es lo que tiene ser tricampeón del mundo de Moto GP, que siempre se te exige estar en cabeza. Cuando no ocurre, como en el pasado Gran Premio de Catar, saltan las alarmas. «La gente está mal acostumbrada, o ganas o es un desastre. El año pasado allí saqué un podio de milagro y este año cuarto. Está claro que prefiero empezar ganando que haciendo un cuarto. El campeonato es largo, pero tenemos que seguir trabajando para seguir mejorando», asegura el piloto en una entrevista en Eurosport.

El de Cervera no le da muchas vueltas a lo ocurrido en Losail. «Fue una decisión del momento. Fue mala, pero a la vez buena. Fuimos a apostar a lo seguro, a sumar puntos. El duro sí que a lo mejor me hubiese dado las prestaciones que quería, pero podría haberme caído. Fue una decisión del momento, quizá ahora tomaría otra. Fue una situación muy delicada y la saqué bien», sostiene respecto a haber elegido montar el neumático duro delantero. Además, reconoce que en Catar se le juntó todo: «Primera carrera en la que hay un poco más de nervios, con lluvia, se cancelan entrenos... Además, es un circuito que para nosotros es de los peores del Mundial. A nivel de pilotaje también me costaba un poquito, pero dentro de lo que cabe lo salvamos bastante bien el fin de semana».

A partir de ahora, Márquez quiere ir hacia arriba: «Siempre quieres más y perfeccionar. Nunca es suficiente. Tenemos bastante margen de mejora en Argentina y Austin, son circuitos que a priori se nos tienen que adaptar mejor. A lo mejor llegamos y nos cuesta y no podemos estar en el podio. Ojalá que no. Intentaremos salir con ganas y hacer un buen fin de semana». No lo tendrá fácil el tricampeón. «De momento Viñales es el rival a batir porque es el que está liderando el campeonato. Pero luego las Ducati con Dovizioso, que ha hecho una pretemporada muy buena; Valentino, mi compañero de equipo; Jorge Lorenzo acabará llegando... Sólo ha empezado esto y quedan 17 carreras», recuerda.

Por el momento, eso sí, Márquez no se plantea un reto como el de Lorezno: «Por eso renové con Honda. Mi ilusión es estar con Honda, solo tengo ojos para Honda y tengo dos años de contrato. Se tiene que seguir trabajando al cien por cien, pero si me lo preguntas ahora estoy muy bien donde estoy».