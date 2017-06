McLaren necesita un milagro para mantener a Alonso en 2018

Fernando Alonso ha vuelto a la cruda realidad. Ha dejado en un archivo especial de su memoria la aventura en Indianápolis, de la que no salió tan contento como esperaba, para volver al 'Gran Circo', en el que él actúa como un equilibrista entre el optimismo que necesitan los fans para seguirle, sus propias ansias competitivas y la realidad que apunta a que McLaren lo va a tener muy difícil en Montreal.

La visita de Alonso a la sala de prensa de Canadá para la rueda de prensa previa de los pilotos, acompañado por Lewis Hamilton y Jolyon Palmer, tuvo un mismo eje: su futuro. Alonso dijo que iba a decidir en verano lo que iba a hacer con su destino en 2018, algo que este jueves concretó un poco más. y no pintan las cosas bien para quienes querían seguir apoyándole en McLaren. «Si ganamos antes de septiembre, que es cuando tomaré la decisión, seguiré aquí», dijo el asturiano, lo que implícitamente viene a significar que, a día de hoy, su destino está fuera de McLaren.

Esta decisión aún tiene que tomarse teniendo en cuenta diversos factores. Uno de ellos es la decisión en McLaren de buscar un motorista alternativo. Este jueves saltaba la noticia en diversos medios, después de que Zak Brown, jefe de McLaren, expresase su hartazgo con la falta de evolución de Honda. La escudería británica ya ha llamado a la puerta de Mercedes, de manera insistente en el último mes, para intentar recuperar su viejo acuerdo. La fecha límite para decidir es el GP de Hungría, ya que quieren empezar a pensar en el coche del año que viene aprovechando el parón hasta Bélgica a finales de agosto. Ahora están intentando encontrar algún agujero o resquicio en el blindadísimo contrato que dejó Ron Dennis para que la cláusula por ruptura del contrato no suponga una herida casi mortal a las arcas de McLaren. Sólo un apéndice referido a la competitividad, o ausencia de ella, podría rebajar el pago que deberá hacer McLaren a Honda en el momento en el que confirmen que les dejan. Además, Mercedes no va a regalarles, ni mucho menos, sus motores. Una buena cuantía de su presupuesto para 2018 en adelante tendrá que destinarse a conseguir dichos propulsores. Mucho trabajo queda en los despachos de Woking, donde los teléfonos echan humo.

Alonso está harto de esperar. Las palabras de su jefe y gran valedor tanto en la F1 como en la Indy (le acompañó en cada rueda de prensa, y le mostró su incondicional apoyo) vienen a expresar una realidad: no aguantan más a Honda. «No puedo decir que esté 100% seguro de lo que haré el año que viene, pero lo que todos queremos es ganar. Zak lo dijo ayer, él quiere ganar. Después de tres años no estamos en esta situación, así que las cosas tienen que cambiar. Me uní a este equipo para ganar, y si no veo que las cosas cambien, que no estamos en una situación competitiva, habrá que cambiar de proyecto», sentenció el asturiano.

La decisión de Alonso va más allá de llevar o no motores Mercedes. El proyecto de 2018 ya ha empezado, al menos en su fase embrionaria, y la filosofía Honda no tiene mucho que ver con la del fabricante alemán. Además, convertirse en un equipo cliente del gran dominador de la Fórmula 1 no garantiza victorias, ni mucho menos. Alonso sabe que si quiere triunfos prácticamente seguros, no puede ser en otro coche que no sea un Mercedes pata negra, como el que puede dejar Valtteri Bottas si no acaba de ganarse la confianza de los jefes.

También Alonso tendrá que pensar muy mucho cuánto tiempo quiere pasar fuera de casa. La expansión de la Fórmula 1 en los últimos años ha hecho que prácticamente de enero a diciembre estén viajando. Él mismo recordaba que cuando empezó había 16 carreras más los test, y ahora son 21. Los últimos rumores apuntan a que Liberty Media, los jefes del cotarro que sacaron a Bernie Ecclestone, están buscando más carreras, hasta el punto de que se ha llegado a sondear la cifra de 25 carreras por temporada. Si es ese el caso, Alonso colgará el mono de la Fórmula 1 para coger el de otra competición. O directamente el retiro.