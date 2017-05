Alonso: «¿Volver a Indianápolis? Sí, sin duda»

Fernando Alonso no estaba triste tras abandonar en las 500 Millas de Indianápolis. Decepcionado, lógicamente, pero no desesperado como en cada carrera de Fórmula 1. Se había divertido, había estado luchando con los de arriba y había demostrado que podía pelear por la victoria. El abandono, por la rotura de su motor Honda, fue algo fuera de su control, algo que escuchó en primera persona como un zumbido de un viejo mosquito que molesta cada noche.

«He sentido el ruido, esa fricción de motor, he visto el humo... Es una pena. Nos merecíamos acabar la carrera y me hubiera gustado disfrutar de esa vuelta al final», dijo nada más bajarse del coche. Alonso afirmó que, pese a todo, «todo el día ha sido una experiencia muy buena desde el principio, la presentación, la carrera ha sido divertida...». «Hemos liderado incluso la carrera durante unas cuantas vueltas. Ha sido una gran experiencia venir aquí y estar entre los mejores que corren en óvalos y ser competitivo», presumió el español, que dejó claro a los que dudaban de él que podía estar luchando de tú a tú con otros corredores con mucha más experiencia aquí.

La gran pregunta era lógica de hacer a continuación: ¿volvería a intentarlo para la 102ª edición de las 500 Millas? Con el calentón del momento, respondió con un «Sí, sin duda». «Tdavía es pronto para decirlo, pero me siento competitivo. Si vuelvo, volveré a algo que sé cómo es y será más fácil que esta. Gracias a la Indy, a la afición y a todos. Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida», sonrió para despedirse, antes de volver a la cruda realidad de la Fórmula 1.

Servià: «Pensé que la teníamos»

Tampoco pudo completar la prueba Oriol Servià, quien se vio implicado en un accidente múltiple poco después de que se produjese la rotura del motor del coche que pilotaba Fernando Alonso. Servià dijo adiós a falta de 17 vueltas para el final, cuando figuraba entre los seis primeros.

«Estoy tocado de moral. Era una de esas carreras que te notas bien, que ves que puedes ganar. Al principio me costó pero pensé que la teníamos», comentó Servià. «Me han cerrado y hasta que nos hemos tocado», apuntó en referencia al accidente múltiple que le dejó fuera.

Servià se mostró convencido de que correrá mejor suerte en el futuro en las 500 Millas de Indianápolis. «Voy a ganar esta carrera. Me gusta y creo que lo puedo hacer», manifestó. Y finalizó abundando en el mal fario que han tenido los dos españoles. «En dos semanas casi no nos hemos encontrado Fernando y yo en los entrenamientos. En la primera bandera roja le he visto primero y he dicho: tengo que espabilar. Ha sido una lástima que no hayamos acabado ninguno de los dos», remachó.