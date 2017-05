Alonso, nacido para Indianápolis

Fernando Alonso no se podía quitar la sonrisa de la cara. El piloto español vivió un día inolvidable en su primera jornada en el óvalo donde está llamado a hacer historia, en sus primeros test al volante del McLaren/Andretti Honda con el que competirá en las 500 Millas de Indianápolis el próximo 28 de mayo. El resultado fue más que óptimo: no sólo completó el ‘Rookie Orientation Program’ necesario para ser declarado apto para la prueba, sino que realizó muy buenas vueltas y con una gran velocidad media. Su adaptación a un tipo de monoplaza y de competición que nunca había probado más que en los simuladores fue, en palabras de Michael Andretti, su jefe, “perfecta”.

La jornada empezaba con una enorme expectación mediática. La organización de la IndyCar, a sabiendas del tirón que tiene la llegada del bicampeón del mundo a sus Series, facilitó una retransmisión en directo que se pudo ver por varios canales, como su canal de youtube o su Facebook. Alrededor de un millón de personas vieron desde sus ordenadores cómo Alonso completaba su primer test, algo impensable ni siquiera hace dos meses, en el óvalo más conocido del mundo.

El temor por la lluvia hizo que el comienzo del trabajo se retrasase media hora. Marco Andretti, nieto de Mario e hijo de Marco, fue el encargado de hacer el ‘set up’ del coche para Alonso, de ponerlo a punto para intentar que el piloto español sólo tuviera que concentrarse en el gran objetivo del día: las tres tandas del ‘Rookie Orientation Program’. No era una cuestión baladí. Alonso tenía que dar tres tandas definidas a una velocidad media muy definida para ser declarado apto: la primera tanda fueron 10 vueltas entre 205-210 mph, la segunda de 15 entre 210 y 215 mph y la tercera, las últimas 15 vueltas por encima de 215 mph. Lo hizo a la perfección, hasta el punto de que en la segunda fase de ese ROP clavó la velocidad media en tres vueltas consecutivas. Ya es oficial: Fernando Alonso podrá disputar las 500 Millas de Indianápolis.

El jefe Michael Andretti se mostraba encantado por el rendimiento que había mostrado el español. Antes de dejarle rodar sin presión de conseguir una velocidad máxima concreta, señalaba que estaba saliendo todo “realmente bien”. “Lo ha cogido, es uno de los mejores del mundo y se puede ver por qué”, elogiaba un nombre legendario en el automovilismo norteamericano y cuyo paso por la Fórmula 1 fue bastante flojo: sólo estuvo una temporada, que ni acabó.

El pie derecho, a su bola

Fernando Alonso tuvo que acostumbrarse a un coche muy especial. En su primer día con un monoplaza McLaren/Andretti confirmó que tener todos los giros hacia la izquierda le castigan mucho más el cuello de lo que esperaba, por lo que tuvo que adaptarse los cojines laterales, o que incluso el pie del acelerador puede actuar por su cuenta. «Al principio el pie derecho tenía vida propia, yo quería ir a fondo pero él se levantaba», bromeaba. “El circuito parece muy estrecho a esa velocidad, en la tele parece mucho más ancho. He ido probando diferentes trayectoras y trazadas. He estado intentando adaptarme, pero aún no estoy cómodo del todo como estaré dentro de dos semanas”, prometió. Es pronto para ponerle en comparación con sus rivales del día 28, pero de momento todo ha ido bien y sin ningún fallo o avería.

Lo mejor del día fueron sus sensaciones, mucho mejores de lo esperado. Dio 110 vueltas (en las 4 carreras de lo que va de temporada de F1 sólo ha completado 137), con un mejor tiempo de 40,440 segundos y una velocidad máxima de 358,156 km/h, que son 18 km/h más que la punta que logró, por ejemplo, en el GP de Bakú de la pasada temporada, donde Bottas logró la marca de 378 km/h.

El español acabó el día probando con la pista húmeda, incluso, porque la temida lluvia acabó haciendo aparición de manera tímida. El único susto que tuvo fue que, tras esquivar un pájaro, acabó arrollando a dos a la vez. La próxima cita con la Indy será a partir del día 15: antes tendrá que volver a montarse en el McLaren Honda de Fórmula 1 para el GP de España. Seguro que añora lo que ha sentido este día 3 de mayo de 2017, marcado ya a fuego en su memoria... hasta que llegue la hora de la verdad el día 28.