Gómez Noya: «Ya veré si pienso en Tokio o preparo el Ironman»

«Ya veré si sigo pensando en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 o preparo el Ironman para ser campeón del mundo en Hawai, que es otro reto para mí», aseguró este viernes Javier Gómez Noya después de haber conquistado cinco títulos universales de triatlón y también la corona planetaria de Ironman 70.3 en 2014. «Este año uno de mis grandes objetivos es el medio Ironman de 70.3, además del Mundial de larga distancia. El 70.3 es una prueba que me motiva. Yo me muevo por motivaciones y por retos, ya he ganado en distancia olímpica más de lo que pensé que iba a ganar, y es el momento de centrarse más en una prueba como el Mundial de 70.3», reconoció el triatleta gallego en la sede del INEF en Madrid.

Sin embargo, Gómez Noya insistió en que en 2017 no dejará de pensar en el Mundial de larga distancia y aspira a ganar su sexta corona en un campeonato en el que ahora ocupa la tercera plaza en la general, tras imponerse el pasado mes de marzo en la primera prueba en Abu Dabi, acabar cuarto en Australia y ser noveno en Japón, donde fue víctima de un flemón del que tuvo que tratarse con antibióticos en los días previos a la competición. «En Yokohama tenía asumido cómo estaba, pero es un resultado que espero descartar. Fue muy frustrante estar los días anteriores recorriendo dentistas para acabar con la infecciónen en la muela y la carrera me puso en mi sitio. Había ocho más rápidos que yo y tuve sensaciones malas», se lamentó el premio Princesa de Asturias de los Deportes de 2016, relevado desde el miércoles en el palmarés por los All Blacks, la selección de rugby de Nueva Zelanda.

«Lo importante es luchar por el mejor resultado que se pueda», apuntó Gómez Noya, que el domingo no participará, al igual que las otras grandes estrellas del triatlón, en la Copa del Mundo de Madrid, «ya que con la gente centrada en las Series Mundiales es complicado». «A mí el límite me lo irá poniendo el cuerpo, la competición y las ganas que tenga, pero este año, tras la lesión, quería demostrame a mí mismo que puedo ser competitivo en distancia olímpica», añadió el pentacampeón del mundo, quien tras ser plata olímpica en Londres 2012 se quedó sin Juegos de Río el pasado año al romperse el brazo izquierdo en una desafortunado accidente de bicicleta.