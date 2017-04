Otro fichaje ya del Jaén FS para el año que viene

Juan Carlos Delgado Fernández, conocido como ‘Carlitos’, será jugador del Jaén Paraíso Interior FS la próxima temporada. El jugador, que esta campaña se está desempeñando bajo la camiseta del Palma Futsal, se ha convertido de esta manera en el segundo refuerzo del primer equipo amarillo para un curso "que esperamos sea tan ilusionante como el presente".

"Me siento un afortunado por que un equipo como Jaén se haya fijado en mí. Los valoro mucho y cuando supe de esta oportunidad no tuve que pensármelo mucho porque es un gran equipo y sobre todo porque soy andaluz y poca gente le dice no a su tierra”, ha aseverado el futbolista.

Este gaditano de 29 años de edad, nacido el 31/08/1987, llegó a estar preseleccionado con la Selección Española, pero una lesión le impidió debutar sobre el parqué con la camiseta roja. Esta temporada, su papel ha sido fundamental en uno de los equipos grandes de nuestra liga, llegando a disputar un total de 21 partidos y anotando 8 goles.

“Es un orgullo para mí pertenecer a esta gran familia. Ya fui a Jaén como rival y esta afición es una de las mejores de nuestro deporte. Me voy a dejar todo por esta camiseta y espero estar a la altura de ellos en todo momento. Estando juntos podremos hacer cosas muy bonitas”, ha añadido el jugador.

CURRÍCULUM

02/03 — CD Géminis, de Cádiz.

03/04 — Virgili Cádiz.

04/05 – 05/06 — CD Géminis.

06/07 – 08/09 — Puerto Celeiro Viveiro, provincia de Lugo.

09/10 — Virgili Cádiz.

09/10 — Unión África Ceutí.

10/11 – 15/16 – Magna Gurpea

16/17 – Palma Futsal