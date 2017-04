Sergio García se transforma para ganar el Masters de Augusta

Al fin lo consiguió. Sergio García ganó el Master de Augusta de 2017 y logró su primer grande como golfista. En un duelo final con el campeón olímpico, el británico Justin Rose, el de Borriol logró su esperada entrada en el mundo de los mejores con un 'major' que lucirá en su extenso y destacado palmarés como deportista.

No fue sencillo. El castellenonse tuvo que pugnar por la victoria en un hoyo de desempate después de que empataron en el curso normal del torneo. De hecho, el español falló su primera oportunidad de vencer al desaprovechar un golpe en el hoyo final del campo de Georgia al intentar embocar por la derecha. Fue un empate después de una jornada de vaivenes en que el español comenzó con fuerza para deshacer el liderato que ambos compartían al inicio del día, pero tras el exitoso comienzo se salió en un par de ocasiones del curso y permitió que su rival el remontara hasta vivir un tenso final después de 72 hoyos -todo el torneo- con ambos a nueve bajo el par.

Sin embargo, al volver a recorrer el 18 los nervios traicionaron a Rose y comenzó a fallar demasiado -con su salida golpeó los árboles-. En cambio, García mantuvo los nervios y abrochó su victoria para poder abrocharse su primera chaqueta verde. Abrió los brazos y primero lo celebró con su 'caddie' y con sus rivales antes de acercarse a su prometida para poder saborear juntos con un beso en el 'green' la entrada del castellonense en el Olimpo del golf. Tras más de una década entre los diez mejores del ranking mundial llegó el momento del esperado 'major'.

¡Sergio García hace historia!

El Masters de Augusta es suyo. pic.twitter.com/isqADF3aRB — MovistarGolf (@movistar_golf) 9 de abril de 2017

«Uff, ha sido un largo camino. Pensaba que lo tenía en el el hoyo 18, creía que caía hacia la izquierda y no lo hizo», confesó el español en la sala de ganadores. Pero el de Borriol, que tuvo palabras para los otros españoles, reconoció que un cambio le permitió dar la vuelta a su carrera. «Sentí la calma que nunca había sentido en un grande, y en un domingo además. Creía en mis posibilidades», reveló.

García, profesional desde 1999, siempre había considerado un gran golfista aunque todavía no había ganado ningún 'major'. Sólo dos españoles habían conquistado 'The Master'. Severiano Ballesteros -quien hubiera cumplido 60 años el 9 de abril- se vistió la famosa chaqueta verde en dos ocasiones, 1980 y 1983; mientras que José María Olazábal triunfó en 1994 y 1999.

El 'Niño' se hizo mayor. Don Sergio García ya tiene su chaquete verde. pic.twitter.com/mCPiY4FKYX — MovistarGolf (@movistar_golf) 9 de abril de 2017

Sentí que este campo me iba dar por lo menos un grande cuando vine como amateur"

El castellonense además se sacudió la fama de fallar en los grandes torneos. 'El Niño' que pasó su primer corte en el circuito Europeo con sólo 15 años maduró con 37 años en Augusta. «Es divertido porque he visto muchas veces y sentí que este campo me iba dar por lo menos un grande cuando vine como amateur. Luego no me sentí cómodo, pero en los últimos años empecé a mejorar. En los últimos años he empezado a aceptar lo que Augusta te da y te quita y encontré la calma», explicó sobre la transformación triunfal antes de recibir su primera chaqueta verde.