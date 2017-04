Melani Costa sufre un neumotórax

La nadadora balear Melani Costa ha anunciado que no podrá participar en el Campeonato de España, que se disputará entre el 8 y el 11 de abril en Pontevedra, tras sufrir un neumotórax que le deja "sin poder hacer ningún tipo de actividad física".

"Tengo que anunciar que no podré participar en el Open de Pontevedra por un neumotórax (perforación pulmonar médica involuntaria) que me deja fuera de juego", comunicó Costa a través de las redes sociales, añadiendo una foto desde el hospital Palma Plana de Mallorca en el que permanece ingresada.

El Campeonato de España es clasificatorio para el Mundial de Budapest (23 al 30 de julio) y la nadadora había culminado su preparación "para atacar las mínimas". Con la lesión "desgraciadamente" no podrá participar, aunque no piensa "bajar los brazos".

La nadadora española Melani Costa anunció que no podrá participar en el Campeonato de España, que se disputará entre los días 8 y 11 de abril en Pontevedra, tras sufrir un neumotórax que le deja "sin poder hacer ningún tipo de actividad física". "Tengo que anunciar que no podré participar en el Open de Pontevedra por un neumotórax (perforación pulmonar médica involuntaria) que me deja fuera de juego", comunicó Costa a través de las redes sociales, añadiendo una foto desde el hospital Palma Plana de Mallorca en el que permanece ingresada. El Campeonato de España es clasificatorio para el Mundial de Budapest (23 al 30 de julio) y la nadadora había culminado su preparación "para atacar las mínimas". Con la lesión "desgraciadamente" no podrá participar, aunque no piensa "bajar los brazos". "No tengo intención de rendirme y, si me dan la posibilidad, demostraré todo lo que me había preparado. Espero un milagro para tener otra oportunidad...", añadió.

Desgraciadamente, después de haber culminado mi preparación para atacar las mínimas para el… https://t.co/awoSjfPz2C — Melani Costa Schmid (@Melani_Costa) 2 de abril de 2017

"No tengo intención de rendirme y, si me dan la posibilidad, demostraré todo lo que me había preparado. Espero un milagro para tener otra oportunidad...", añadió.