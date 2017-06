El Tenerife pasa a la final del 'playoff' con lo justo

El Tenerife logró este domingo el segundo billete a la final del 'playoff' de ascenso a Primera División. El conjunto que dirige José Luis Martí se impuso por 1-0 al Cádiz gracias a un tanto de Shibasaki en la primera mitad y avanzó al duelo final contra el Getafe gracias a su mejor posición en la fase regular de Liga. Los dos encuentros definitivos para ver qué equipo asciende a la máxima categoría del fútbol español se disputarán el miércoles 21 en el Heliodoro Rodríguez López y el sábado 24 en el Coliseum Alfonso Pérez.

El partido comenzó con el Tenerife lanzado. El 1-0 del partido de la ida a favor del Cádiz tenía dos posibles lecturas: La primera era nadar en busca del tanto que equilibrara la eliminatoria y la segunda no volverse locos porque el marcador no precisaba de una machada. El conjunto de José Luis Martí optó por la pasar al ataque desde el primer instante y la fórmula no salió de inicio. El empuje del Heliodoro y la sobrexcitación de algunos de los jugadores locales dio lugar a una precipitación que casi termina en gol del Cádiz. Dani Hernández evitó la más clara y cambió el choque.

1 Tenerife Dani, Germán, Camille, Vitolo, Lozano (Perdomo, min 103), Suso (Tayron, min 78), Aitor Sanz (Jiménez, min 70), Shibasaki, Jorge Sáenz, Raúl Cámara, Amath 0 Cádiz Cifuentes, Carpio, Aridane, Garrido (Abdullah, min 68), José Mari, Salvi (Ortuño, min 82), Álvaro, Brian (Aitor García, min 101), Sankaré, Rubén Cruz, Aketxe. Goles Shibasaki, min 34 Árbitro Víctor Areces Franco (Asturias). Amonestó a Sankaré, Cámara, Jorge Sáenz, José Mari, Aridane, Germán Sánchez Incidencias Partido disputado en el Heliodoro Rodríguez López

Tras el susto las aguas se relajaron y apareció la mejor versión del Tenerife. Suso y Aitor Sanz se hicieron con la sala de máquinas y poco a poco los de Martí remaron a favor de obra. Shibasaki avisó con un lanzamiento de falta desviado. Fue la antesala del momento cumbre, el japonés aprovechó un balón suelto en el segundo palo para adelantar a los suyos en el choque antes del descanso y dejar un escenario abierto para la segunda mitad. Partido y eliminatoria a 45 minutos.

Lejos de encogerse ante lo apretada de la eliminatoria, los dos equipos salieron en la segunda mitad en busca del gol que les diera el pase a la gran final. El Cádiz lo hizo a través del balón y el Tenerife mediante la velocidad del 'Choco' Lozano y Amath, dos fórmulas diferentes que en ambos casos sirvieron para inquietar la meta rival. Dani Hernández volvió a ser providencial y aplazó el desenlace a los instantes finales.

En el último tramo del tiempo reglamentario los nervios se apoderaron del choque. El Cádiz, que necesitaba más el gol por la desventaja de haber quedado por debajo en la clasificación, aglutinó la posesión pero pecó de falta de profundidad en unos casos y de precipitación en otros. El Tenerife, por su parte, se conformó y dio por buena la prórroga, con mantener la ventaja aseguraba su puesto en la final, una tarea que no iba a ser fácil.

En la primera parte de la prórroga el 'Choco' Lozano se empeñó en que el Tenerife generara peligro. Se descolgó una y otra vez, protegió el balón e incluso probó desde lejos a Cifuentes, pero no encontró el gol. No evitó, no obstante, que la más clara la tuviera Ortuño con la cabeza en un saque de esquina. Ya en la segunda mitad el cansancio hizo mella. El Cádiz tuvo un último arreón de la mano de un omnipresente Aketxe, pero no fue suficiente. El equipo 'chicharrero' se jugará estar la próxima temporada en Primera ante el Getafe.