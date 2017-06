Valverde confía en que los aficionados «disfruten» de su Barça

El que será a partir de mañana entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha dicho hoy que desea que los culés "disfruten" y que, además, quiere que su nuevo equipo "se comprometa con el juego y con su gente".

Valverde ha llegado este miércoles a Barcelona, donde ya se ha sometido a una sesión fotográfica, a la espera de una intensa agenda para mañana en la que firmará un contrato por dos años, más la opción de otro más, entre otros compromisos.

"Es un privilegio que tengo ahora mismo. Una suerte que el club haya pensado en mí y que me haya ofrecido este cargo. Afronto esta nueva etapa con mucha ilusión, como un reto mayúsculo, como lo que es, y con la intención de hacer que el Barcelona sea todavía más grande de lo que es", ha señalado.

En unas declaraciones a los medios del FC Barcelona, Valverde ha dicho que ha perdido la cuenta de cuánto tiempo hace que abandonó el Camp Nou como jugador (en verano de 1990). "Ha pasado tiempo. No he echado las cuentas. Ahora tengo unas canas de más. Como jugador, he pensado cómo fue todo aquello, pero ahora es una etapa absolutamente diferente. Ahora soy más consciente de lo que significa dar este paso, porque en aquella época era más joven", ha dicho. "Me gustaría que las cosas fueran como todos queremos; que la gente disfrute y un equipo que se comprometa con el juego y con su gente", ha subrayado.

Un público orgulloso de sus jugadores

Además, también ha deseado que continúe la racha de éxitos del club. "Me gustaría que siguieran disfrutando porque es una afición que en este siglo viene disfrutando mucho, de extraordinarios jugadores, de entrenadores que han pasado por aquí, y mi idea es continuar en esa línea, y si podemos dar un paso más, que todavía lo pasen mejor", ha destacado.

Finalmente, Valverde ha asegurado que el fútbol consiste en ganar y que la gente "esté contenta con su equipo y que se sienta muy orgullosa de los jugadores que están allí abajo".