Iniesta bendice a Valverde

Avalado por Zubizarreta en su día y por Robert Fernández, Josep María Bartomeu y su Junta directiva ahora, a Ernesto Valverde sólo le faltaba el beneplácito de la plantilla del Barcelona. Al fin y al cabo, la aprobación por parte de quienes dependerá su futuro en el banquillo del Camp Nou. Y apenas unas horas después de su nombramiento, el 'Txingurri' ya la tiene, en boca ni más ni menos que del capitán Andrés Iniesta. Voces más autorizadas que él en el vestuario están la de Leo Messi y poco más. «Valverde está súper capacitado para entrenar al Barça, si no no hubiese sido el elegido. La idea y la filosofía están muy claras en este club y era encontrar el perfil más adecuado dentro de las posibilidades. A partir de ahí, los jugadores intentaremos transmitir lo que él nos pida», asegura el centrocampista manchego.

Lo que no confirma Iniesta es su renovación con el Barcelona más allá del 30 de junio de 2018, fecha en la que vence su actual contrato. «A estas alturas de mi carrera me gusta ser dueño de mi futuro, ser honesto conmigo mismo y honesto con mi club», reconoce. Tampoco niega, eso sí, que su deseo es seguir vistiendo de azulgrana hasta el día en que cuelgue las botas. «Mi sueño, desde que tengo doce años, es retirarme aquí. Pero tengo que valorar ciertas cosas, circunstancias condicionadas por cómo ha ido esta temporada, mi situación en el equipo y lo que me sigue proponiendo el club», desvela el '8'. Y es que en el último curso a las órdenes de Luis Enrique su participación se ha visto mermada considerablemente, siempre bajo la excusa de dosificar sus esfuerzos en pos de llegar fresco al tramo final del mismo. No en vano, con 1.329 minutos, se trata de la campaña en la que menos ha jugado desde la 2003-04, la primera en la que tuvo ficha y dorsal profesional.

Sí que deja claro el de Fuentalbilla que, pese a haber cumplido ya 33 años, sigue sintiéndose capacitado para ser titular en el Barça, un equipo que pelea por todos los títulos temporada sí, temporada también. «Aún me queda cuerda para rato al máximo nivel, como cuando tenía 28 años», asegura, aunque sólo lo hará en el Camp Nou. O como mucho, bien lejos de él: « Mi sentimiento y mi corazón verían muy difícil competir contra el Barça y, por lo tanto, no me iría a jugar muy cerca».

Iniesta, en su papel de veterano, reconoce que este curso el Barcelona no ha cumplido con las expectativas marcadas y aboga por renovar la plantilla en verano para volver a competir con garantías. «No hemos hecho una buena temporada. En este club nos exigimos lo máximo e incluso después de ganar la Copa teníamos el sentimiento de que este año no habíamos hecho los deberes. Soy de los que piensa que cada año deben llegar caras nuevas. Tanto cuando ganas títulos como cuando no, es algo necesario para generar ilusión y esa competitividad que tiene que haber entre nosotros», sostiene. El encargado de encajar todas las piezas del puzle será un Ernesto Valverde que, de momento, ya tiene el favor del vestuario culé. Y es que nadie allí olvida su trabajo en el Athletic, devolviendo al club a la senda de los títulos con la Supercopa de España ganada precisamente al Barcelona en 2015.