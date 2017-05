Williams estaría encantado de perder vacaciones

Iñaki Williams se presentó en Madrid para recoger el premio 'Apuesta del año' de Loterías y la Asociación Española de Prensa Deportiva en mitad de las pequeñas vacaciones que está teniendo desde que terminó la Liga y antes de incorporarse el próximo miércoles a la preparación para el Europeo sub-21 de Polonia. Rodeado del secretario de Estado para el Deporte, que le elogió antes de recordar su vinculación con Euskadi y mostrar su alegría porque dos equipos vascos jueguen en Europa, el delantero hizo un breve discurso ayudado «por una chuleta que me he traído». ya que confesó estar «un poco» nervioso en un «día tan bonito» para él. «Es un orgullo recibir este premio, hay mucha gente que ha aportado para que yo esté aquí. Sobre todo a Félix, mi agente, que siempre está ahí conmigo, me apoya y me da buenos consejos. A mis padres, a mi hermano y a mi novia que es la que me aguanta todos los días cuando llego enfadado de los partidos».

En sus 90 segundos de agradecimiento público, hubo un espacio para sus compañeros «que gracias a ellos estoy aquí»; para «toda la familia del Athletic, que está ahí siempre; son únicos nos apoyan todos los partidos y son diferente» y sobre todo para Ernesto Valverde. «Dar las gracias sobre todo al míster, que nos ha dejado, y a todos su cuerpo técnico que son los que me hicieron debutar, subir al primer equipo para que pudiera cumplir un sueño que a día de hoy sigo haciendo y espero que por mucho tiempo», apuntó.

Después, en su breve comparecencia antes los medios presentes en el Hipódromo de la Zarzuela quiso insistir en la importancia de la figura de Ernesto Valverde. «Es una pena que nos deje, pero el equipo al que vaya está más que capacitado. Puede estar en un gran club, lo ha demostrado los cuatro años que ha estado con nosotros. Ha batido récords con nosotros, es muy tranquilo y muy normal. No ha dado mucha confianza, nos ha ayudado mucho y me hecho madurar en el campo. Quería darle las gracias por todo lo que hizo en su momento. Da calma a todos los momentos que hay malos y vaya donde vaya tienen un gran entrenador en el puesto. Se merece todo lo bueno que le pase», confesó horas antes de que se anunciase el fichaje del extremeño por el Barcelona.

El '11' rojiblanco desveló el mensaje de despedida de Valverde a la plantilla que dirigió los últimos años. «Nos dijo que le daba mucha pena marcharse porque siempre hemos dado el callo y siempre hemos estado cuando lo ha necesitado. Se emocionó, se merece todo lo bueno y ojalá el día de mañana se acuerde de nosotros por lo que hicimos juntos».

Una final copera distinta

Williams no ocultó que siguió muy de cerca la final de Copa entre Barcelona y Alavés. «Nosotros necesitábamos que ganase el Barça por nuestros intereses, para que después de unas fases previas estemos otro año más en Europa. La verdad que me puse muy contento (cuando el Barcelona marcó dos goles seguidos antes del descanso) porque supone mucho para nosotros estar en Europa, demostrar lo que somos en la Europa League. Ahora estamos muy contentos».

Esos duelos continentales serán los primeros que tendrá que afrontar como entrenador del Athletic el nuevo técnico, José Ángel 'Cuco' Ziganda, un histórico ex jugador que lleva varios años en a casa con el Bilbao Athletic. «Cuco es un gran entrenador y lo ha demostrado en los años del filial. Lo que ha dejado el míster (Valverde) es una base muy importante pero tenemos muchas esperanzas puestas en Ziganda ya que conoce a varios de los jugadores que hemos estado con él en el filial. Vamos a trabajar juntos duro con él», explica el delantero que ha estado estos días con sus compañeros Kepa, Yeray y Lekue en Ibiza antes de incorporarse a la concentración de la selección española sub-21 para disputar el Europeo de la categoría el próximo miércoles. «Es un premio a todo el trabajo que he hecho con el Athletic. «Hemos hecho una temporada bastante completa, una segunda vuelta muy buena. Para mí es un orgullo estar en la selección y con jugadores tan buenos. Es un reto muy bonito. Vamos a hace todo lo posible por traer el trofeo a casa».

Lo desea con todo su corazón, aunque eso le deje casi sin vacaciones mientras algunas de sus compañeros tendrán hasta 42 días libres. «Debido a que ganó el Barcelona vamos a jugar dos previas (la inicial segura se disputa el 27 de julio y el 3 de agosto). La pretemporada va a empezar antes (el 3 de julio a las 10 de la mañana) pero imagino que tendré mis días de vacaciones porque las necesito para recargar pilas, coger fuerzas y espero que estemos en la final del Europeo, ganemos y después pueda llegar a la pretemporada con la mejor forma posible», dijo sin perder nunca la sonrisa de la cara. De pasar esa primera ronda previa, el Athletic jugará una segunda previa, los días 17 y 24 de agosto. Es probable que entre ambos partidos se juegue la primera jornada de Liga.