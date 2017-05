Zidane: «Nos queda lo más complicado»

Zinedine Zidane compareció sonriente y aparentemente tranquilo en la víspera de poder conquistar su primera Liga al frente del Real Madrid, la primera a su vez del club en cinco años. A su equipo le bastaría con empatar en La Rosaleda ante el Málaga de Míchel pero el técnico marsellés asegura que saldrán a ganar.

"Sabemos lo difícil que es ganar una Liga, el día a día, tu trabajo. Es muy duro. Son 38 jornadas y queda lo más complicado. Cada semana o cada tres días tienes que demostrar que quieres ganar y eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos trabajado muchísimo y los jugadores han estado fenomenal. Nos merecemos lo que estamos haciendo. Ahora hay que acabar el trabajo. Tuvimos dificultades ante Sevilla y Celta, pero pueden conseguirse cosas trabajando así", explicó Zidane antes de viajar a Málaga.

Está convencido el técnico blanco de que llegan "en un momento bueno desde el punto de vista físico" y que darán el máximo sin bajar los brazos hasta el final. ¿Salir a empatar?: "No cambiaremos nada. Saldremos a tope, a dar el 100%, como siempre. Está en el ADN de este club".

¿Míchel enfrente?: "Sólo miro lo que tenemos que hacer nosotros. Siempre ha sido así. No me fijo en el rival ni en nadie. Será un partido difícil ante un equipo que lo está haciendo fenomenal, pero sabemos que dependemos de nosotros mismos".

Advirtió del peligro del último partido del torneo de la regularidad: "Me hubiese gustado ser ya campeón, pero esto hace bonita la competición. La motivación que hay es inexplicable. Será más difícil que en Balaídos, porque el Málaga lo está haciendo muy bien. Ya hablamos de que iba a ser difícil". No concede importancia a que haya mucha gente que no quiera que venza el Real Madrid "porque siempre fue así y no pasa nada".

Reconoció que las rotaciones han sido claves esta temporada. "Todos son importantes y los que han jugado menos lo han hecho igual de bien que los que han ganado más", explicó tras insistir en que aún no han ganado nada. "Creo que el éxito es que el grupo está unido. Desde el principio creyeron en el sistema y en la idea. Y funciona muy bien, pero no hemos ganado. Cambiar es mi trabajo. Antes y durante el partido, pero son los jugadores los que han de responder y lo hacen muy bien. Se lo agradezco", insistió.