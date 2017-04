El Sevilla sigue sin levantar cabeza

El Valencia recibe este domingo en Mestalla al sevilla en el mejor momento de la temporada, tras haber encadenado tres triunfos consecutivos, mientras que el conjunto andaluz se haya inmerso en la lucha por la tercera plaza en una situación más convulsa tras el interés de la AFA de contratar a su entrenador Jorge Sampaoli y su último bache de resultados.

El equipo que dirige Salvador González 'Voro' podría certificar esta misma jornada la salvación matemática, si obtiene igual o mejor resultado que el Sporting de Gijón, y para ello se aferra a su fiabilidad en Mestalla desde la llegada del técnico valenciano al banquillo, que solo ha cedido un empate en los seis últimos partidos jugados en su feudo.

Para este encuentro, Voro recupera numerosos efectivos respecto a la pasada jornada, ya que podrá contar con los argentinos Enzo Pérez y Ezequiel Garay, ausentes en Granada por molestias físicas, así como así al portugués Luis Nani, tras casi un par de meses de baja. El chileno Fabián Orellana, con problemas físicos a lo largo de la semana, también ha entrado en la citación.

A pesar de haber participado durante esta semana en los entrenamientos con el grupo, tras recuperarse de sus respectivas lesiones, ni Jose Luis Gayá ni Rodrigo Moreno han entrado en la citación. Además se han quedado fuera por decisión técnica Mario Suárez y Bakkali, junto al lesionado Aymen Abdennour.

Los sevillistas cortaron el pasado sábado una mala racha de resultados con su victoria en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante el Deportivo (4-2) y son cuartos en la clasificación a un punto del tercero, el Atlético de Madrid.

Lo que podría haber sido una semana de tranquilidad al retomar un triunfo que se resistía en las últimas jornadas, se ha visto salpicada de comentarios, declaraciones e incluso un comunicado oficial del club para salir al paso de los comentario de que Sampaoli será el nuevo seleccionador de Argentina y que no cumplirá el contrato que le liga al Sevilla la venidera campaña.

El propio técnico argentino adelantó su comparecencia de prensa previa a los partidos al pasado viernes, tras el comunicado del Sevilla que apuntaba que consideraría "inaceptable y una falta de respeto cualquier reunión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con Jorge Sampaoli".

En medio de este debate el equipo trabaja con la mira puesta en el tercer puesto del Atlético de Madrid pero sin descuidar tampoco el conservar la cuarta plaza, a la que aspiran equipos como el Villarreal, Real Sociedad o Athletic Club.

Para el viaje a Valencia no se cuenta con los dos franceses que están lesionados, el central Adil Rami y el centrocampista Samir Nasri, quienes siguen con sus trabajos de recuperación y que ya fueron bajas en la anterior jornada ante el Deportivo de La Coruña.

Otro jugador que no estará en Valencia es el medio argentino Matías Kranevitter, quien vio su quinta amarilla ante el Dépor y fue sancionado con un partido.

Sampaoli, por contra, recupera al extremo Víctor Machín 'Vitolo' tras haber cumplido un partido de suspensión por la doble tarjeta y expulsión de hace dos jornadas en el Camp Nou.

Reparto de puntos entre Valencia y Sevilla en Mestalla. Partido sin goles, aunque intenso de dos equipos que se enfrentaban con rachas muy distintas. El conjunto valencianista llegaba con tres victorias consecutivas, alejando los fantasmas de un posible descenso y jugando a placer el último tramo de la temporada. Los sevillistas aterrizaban en la ciudad del Turia con la otra cara de la moneda. Enfrascados en la lucha por la Champions, toda vez que la Liga quedó perdida por errores propios cuando menos se esperaba. Tenían los de Jorge Sampaoli que ganar y mantener su distancia con Villarreal y Real Sociedad, además de intentar disputar el tercer puesto al Atlético de Madrid, pero no corren buenos tiempos en Sevilla. Con el técnico argentino negando la mayor, es decir, su marcha en verano para ser nuevo técnico de Argentina, y la entidad enfadada por las formas en las que se ha llevado todo el asunto, los jugadores sevillistas están más pendientes de que llegue el final de temporada que de otros objetivos más importantes.

Saltó el Sevilla sin delanteros, uno de esos motivos que sólo el entrenador sabe por qué, pero nadie más conoce. Ni Jovetic ni Ben Yedder, dos de los hombres más en forma de la plantilla, parecen gozar de la confianza del argentino. Con Nasri de baja pensando ya en alguna buena oferta de un país exótico para seguir viviendo de las rentas a partir de este verano, en la primera mitad los de Nervión fueron un equipo sin alma. El único con espíritu combativo era Vitolo, que tardó un cuarto de hora en caer lesionado. Ahora sí, Sampaoli dio entrada sin más remedio a Jovetic, que en el primer balón que tuvo lanzó al poste tras el mano a mano con Alves. Generó más peligro el serbio en un minuto sobre el césped que el equipo en todo el inicio del duelo.

Con el empate a cero en el descanso y el choque bastante trabado, la segunda parte tuvo por protagonista al colegiado y las interrupciones. González González no vio una mano de Diego Alves fuera del área, con falta incluida a NZonzi, que hubiera supuesto su expulsión. Fue tan protestada esta jugada clave que sacó de quicio a Sampaoli y terminó en los vestuarios, una vez más esta temporada. Tampoco el colegiado castellano-leonés supo parar el juego aguerrido de los valencianistas. Algunas tarjetas amarillas que no limitaron el juego por bajo de los hombres de Voro, más preocupados por aprovecharse de la manga ancha del arbitraje con faltas constantes que de ir hacia la portería de Sergio Rico. El portero sevillista sólo atisbó peligro en Zaza, comprado oficialmente por el equipo ‘che’, que no tuvo su tarde a excepción de un tanto bien anulado por clara mano en el control. El calor menguó el físico de ambos contendientes en el tramo final dejando el empate sin goles. Los blanquinegros pueden seguir jugando sin presión hasta el final, mientras los sevillistas tendrán que continuar remando si quieren asegurar la Champions la temporada que viene.