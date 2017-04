En directo, desde el Camp Nou

Después del 4-0 en París, el Barça entró unos días en un estado depresivo que casi le cuesta la victoria ante el Leganés en el siguiente partido de Liga. Un gol de penalti en el último minuto de Messi, que ni lo celebró porque nadie en el Camp Nou estaba para fiestas aquel día, significó un 2-1 que ayudó al equipo azulgrana a superar su tristeza y volver a creer en sí mismo camino de la remontada histórica ante el PSG (6-1), previo paso por el Vicente Calderón (1-2) y con dos ensayos exitosos del 3-4-3 frente a Sporting (6-1) y Celta (5-0).

El equipo de Luis Enrique no tendrá ahora tres semanas entre la ida y la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Entre el 3-0 de Turín y la visita de la Juventus al Camp Nou solo transcurrirán siete días con un partido intermedio: el de de esta sábado en el estadio azulgrana ante la Real Sociedad. Si vuelve el bajón psicológico tras un batacazo europeo, el conjunto de Eusebio Sacristán está más capacitado que el Leganés para aprovecharlo. Y si eso sucede, el adiós a la Liga se consumará. Es un partido tan importante en la pelea por el título, previo al clásico del Bernabéu, que no tiene sentido pensar en preparar otra remontada. Esta vez no hay tiempo para asimilar nada. Toca reaccionar ya en Liga y en Liga de Campeones o el final de temporada se hará tan largo que la Copa ante el Alavés parecerá hasta inoportuna en los últimos días de Luis Enrique en el cargo y en pleno desmantelamiento de la plantilla.

Tras las durísimas palabras de Luis Enrique en el Juventus Stadium, no solo en sala de prensa, donde habló abiertamente de “falta de intensidad en defensa” o de “primera parte muy grave y muy triste”, sino también en la banda, cuando no se tapó la boca durante el partido para abroncar a Piqué, Mascherano y Neymar, entre otros, existe incertidumbre por cómo responderán los jugadores. El clima de tensión es incuestionable porque el técnico asturiano ha optado en esta ocasión por no callarse nada e incluso expresó su escaso optimismo en otra remontada. Si quiso tocar el orgullo de sus futbolistas, ante la Real se averiguará pronto si lo ha conseguido.

Neymar será la gran baja por la sanción de tres partidos que le ha impuesto el Comité de Competición, uno por las dos amarillas que vio en Málaga y dos por aplaudir al cuarto árbitro. Habrá recurso del club azulgrana para intentar que el brasileño esté en el Bernabéu aunque sea con una cautelar, pero ante la Real la ausencia está asegurada, como las de los lesionados de larga duración Aleix Vidal y Rafinha. Sí estará disponible Arda Turan tras la lesión muscular que sufrió con Turquía y Mascherano es duda por unas molestias en un gemelo. Vuelve Sergio Busquets tras su sanción en Turín y Rakitic y Piqué, que si jugaron en tierras italianas, pero no en Málaga también por castigo disciplinario.

Paco Alcácer tiene opciones de jugar de inicio por Neymar, aunque no se descarta que el elegido sea un centrocampista ofensivo como Denis Suárez o el propio Arda. La incógnita es si Luis Enrique se atreverá a seguir con las rotaciones teniendo en cuenta que se avecinan dos partidazos ante la Juventus y el Real Madrid. De dosificar a Iniesta durante meses, por ejemplo, podría pasar a alinearle de titular en tres partidos de la máxima exigencia en siete días.

La Real Sociedad le tiene ganas al Barça por lo sucedido en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey, cuando su buen fútbol y su valentía táctica no tuvo premio ante un equipo azulgrana más efectivo (0-1 y 5-2) y, según Illarramendi y compañía, ayudado por los dos arbitrajes, aunque hubo de todo para ambos equipos. En la primera vuelta, el baño del conjunto de Eusebio Sacristán en Anoeta no acabó en victoria por culpa de un gol mal anulado a Juanmi (1-1). El técnico, ex ayudante de Rijkaard y ex entrenador del filial, conoce bien al Barça, club para el que ha sonado como sustituto de Luis Enrique, y le gusta demostrarlo con sus planteamientos. Además, la Real necesita los puntos para defender su plaza de Liga Europa. Juanmi está sancionado y se une a las bajas de los lesionados Carlos Martínez, Agirretxe y Guridi, mientras que Rulli, Odriozola, Raúl Navas y Yuri arrastran molestias, aunque se espera que jueguen.

Árbitro: Martínez Munuera (valenciano)

Estadio: Camp Nou

Hora: 20.45 horas (Movistar Partidazo y LaLiga TV)