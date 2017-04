En directo, desde La Rosaleda

Por una vez hay unanimidad esta temporada en el Barça. La gran primera parte realizada ante el Sevilla, con intensidad, presión coordinada, ocasiones y goles, ha convencido a los incondicionales de Luis Enrique y a los detractores del entorno que siempre le encuentran defectos. La sensación general es que el equipo azulgrana llega en su mejor momento de forma y ánimo a la fase de la temporada en la que se ganan o se pierden los títulos. Pero nada de eso servirá si no gana este sábado en La Rosaleda al Málaga horas después de que el Real Madrid reciba al Atlético en el Santiago Bernabéu. «¿El clásico? La Liga pasa por Málaga», contestó con buen criterio el técnico asturiano al ser interrogado por el partido de Chamartín de dentro de 15 días.

Sin embargo, no dice toda la verdad Luis Enrique porque de alguna forma sí ha priorizado el clásico del 23 de abril y el encuentro de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones en Turín ante la Juventus del martes 11 de abril. Pese a las lesiones de Aleix Vidal, Arda Turan y Rafinha, tres jugadores que hasta sus percances entraban en las rotaciones con frecuencia, forzó la sanción de Piqué y Rakitic, que vieron la quinta amarilla ante el Sevilla y no estarán en La Rosaleda. Llegarán así frescos al partido europeo y quedan limpios de tarjetas para enfrentarse a la Real Sociedad y al Real Madrid. La consecuencia de las cinco bajas (seis contando el descarte del tercer portero, Masip) es la convocatoria de dos centrocampistas del filial, Carles Aleñá y Álex Carbonell, que llevan toda la vida en el fútbol base azulgrana subiendo escalones. El primero ya ha tenido minutos en los dos últimos partidos de Liga e incluso marcó un gol en Copa en Alicante.

Será, por lo tanto, otra prueba de fuego para ese plan B que no siempre ha funcionado, como cuando Luis Enrique recurrió al fondo de armario en Riazor para compensar el desgaste físico y psicológico de la remontada ante el PSG, pero con un resultado (2-1 para el Deportivo) que impidió que el Barça dependa de sí mismo para conquistar la Liga. En defensa se intuye la titularidad de Mathieu y Alba, quien con el 3-4-3 se cae de las grandes citas y apunta al 4-3-3, mientras que en la media parece evidente la entrada André Gomes y Denis Suárez flanqueando a Busquets, quien no tiene nada que reservar porque no podrá jugar ante la Juventus por sanción.

«Tranquilidad, no hemos ganado nada», avisó Luis Enrique tras el exceso de elogios por el 3-0 al Sevilla, alertando también: «En esta fase, o en cualquier otra de la temporada, el Málaga nos puede hacer daño, incluso en el Camp Nou, como ya se ha visto. Tiene calidad a nivel individual. Para nosotros será una dura prueba». La gran amenaza del Málaga es Sandro Ramírez, excanterano del Barça que estuvo en la primera plantilla de Luis Enrique en las dos últimas temporadas. Suma diez goles esta temporada, dos en Copa y ocho en Liga, el último el miércoles en El Molinón (0-1) en un partido en el que el equipo de Míchel comenzó a respirar tras una mala racha que le acercaba a la zona de peligro.

«Espero que Messi tenga un mal día, porque como lo tenga bueno, será difícil pararle», comentó el grancanario, valorando su paso por el Barça: «Pude jugar con los mejores del mundo y me trataron como a uno más». Míchel tiene la baja por sanción de Keko, que se une a los lesionados Bakary Koné y Kuzmanovic.