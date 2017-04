Morata y Asensio se reivindican en la 'feria' de Butarque

«No sé si es un partido trampa, pero para nosotros no va a ser fácil», advirtió Zinedine Zidane en la víspera de un derbi tan desequilibrado como el que enfrenta este miércoles al humilde Leganés con el poderoso Real Madrid. Butarque, con capacidad para apenas 11.000 espectadores, acoge un atractivo duelo de Liga entre el gran representante de la zona norte y rica de la capital y un sacrificado club del sur de la Comunidad, extremadamente poblado con 'ciudades dormitorio' como Getafe, Alcorcón, donde el equipo blanco sufrió en Copa del Rey una de las mayores humillaciones de su historia, o Leganés.

«No creo que los jugadores del Real Madrid puedan sentir miedo escénico en nuestro campo, donde seguramente habrá muchos infiltrados en las gradas», bromeó, por su parte, Asier Garitano, técnico milagro de un 'Lega' que hace un par de temporadas estaba al borde de la quiebra, luego selló el histórico ascenso a la élite con una plantilla de coste cero en cuanto a fichajes y ahora transita con éxito en Primera, cinco puntos por encima del descenso.

Aunque el Madrid ha visitado cinco veces Leganés, dos veces en duelos de Copa y tres en amistosos, y jamás ha perdido, se trata de un choque inédito en Liga entre una entidad con 45 millones de presupuesto y un rival con casi 650. Y de un día soñado para Felipe Moreno, máximo accionista del 'Lega', que llegó a Butarque en 2009, junto con su mujer María Victoria Pavón, la presidenta, y ha hecho realidad el reto que durante muchos años se marcó Jesús Polo, quien permaneció 28 años como emblemático máximo dirigente de los blanquiazules. «Creo que vamos a jugar un buen partido porque llevamos una línea notable y nada me hace pensar que no vaya a ser así. Sabemos que es difícil, pero jugamos en casa y no podemos desperdiciar absolutamente nada. Hay que seguir sumando pensando en la salvación», insistió Garitano.

No lo dice públicamente pero el preparador guipuzcoano confía en cierta relajación de un Real Madrid que recibe luego al Atlético y a continuación visita al Bayern de Múnich en el primer asalto de cuartos de la Champions. No pierde tiempo pensando en las rotaciones que maneje Zidane, quien ha concedido descanso y dejado fuera de la convocatoria a Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Kroos, porque considera que «cualquier jugador del Real Madrid es de los mejores».

El astro portugués está apercibido de sanción al igual que Dani Carvajal, natural de Leganés. Zidane realizó una firme defensa de jugadores alejados de su cénit, como el portero Keylor Navas, protegido en casa ante el Alavés, o Luka Modric. Insistió su técnico en que el portero tico «es el número uno» y sobre el croata justificó que «es imposible estar bien los 90 minutos y en todos los partidos».

Precedentes en el sur

Están en Primera pero en realidad juegan campeonatos diferentes. Para el Madrid cada partido es una final en su lucha con el Barça por el título y ganar es obligado; para el Leganés sería poco menos que un milagro puntuar este miércoles y el objetivo real es vencer el próximo fin de semana en Pamplona. Si se exceptúa esa eliminación copera del Madrid de Manuel Pellegrini ante el Alcorcón, a los blancos se les dan relativamente bien las visitas a una zona donde han caído pero no se han dejado campeonatos.

Frente al Getafe, municipio lindante con Leganés, los merengues perdieron en cuatro de sus 12 visitas: 2-1 en la segunda jornada de la campaña 2012-13, con José Mourinho en el banquillo visitante; 3-1 en la jornada 13ª del curso 08-09, con Bernd Schuster como técnico merengue; 1-0 en la jornada 6ª del curso 06-07, cuando el propio Schuster conducía a los azulones y Fabio Capello a los blancos; y 2-1 en la jornada 28ª de la campaña 04-05, con Quique Sánchez Flores al frente del 'Geta' y el brasileño Vanderlei Luxemburgo del Real Madrid.

Aunque la siguiente comparación no es del todo real porque Vallecas es ya un barrio de Madrid, no otra localidad del sur, también frente a los franjirrojos suelen salir airosos los del Bernabéu. Cayeron en tres de sus 17 visitas ligueras al Rayo, la última en febrero de 2007, también con Capello de entrenador. Aunque su juego no enamora, se presenta el Real Madrid en Buatarque tras elevar ante el Alavés el récord de 50 partidos consecutivos marcando y tganar en las cuatro últimas jornadas. El Leganés atraviesa su mejor momento de resultados y encadena cuatro partidos seguidos con el premio de los puntos, incluidos sendos empates fuera ante los potentes Real Sociedad y Sevilla. Aunque el Barça ganó 1-5, el Atlético no fue capaz de someter a los 'pepineros' en Butarque.