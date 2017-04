El tridente no da tregua al Sevilla

El Barça recibe al Sevilla en el Camp Nou a las 19.30 horas en una jornada 30 en la que tiene la opción de presionar al Real Madrid, que esta vez juega más tarde, a las 21.30 horas, en Leganés. El equipo azulgrana, a dos puntos del líder (que tiene un partido pendiente), puede colocarse en cabeza en caso de victoria aunque sea por un breve espacio de tiempo. Eso sí, el rival de la escuadra de Luis Enrique, tercero empatado con el Atlético, es más peligroso que el del conjunto de Zidane, 17ª clasificado, por lo menos en la teoría porque en la práctica los de Sampaoli atraviesan una crisis de resultados.

Una vez cumplida su sanción en Granada, Leo Messi volverá al equipo titular dispuesto a mostrar al mundo que el castigo de la FIFA (cuatro partidos con Argentina por insultar a un árbitro asistente) no sólo no le va a afectar sino que le va a servir de motivación. El Pichichi y Bota de Oro con 25 goles, en un ránking muy igualado, tiene tantas ganas de jugar que el pasado sábado, pese a que tenía permiso técnico para no participar en el entrenamiento, trabajó con sus compañeros. «El minidescanso le ha venido muy bien, ha sido muy positivo», asegura Luis Enrique.

También volverá Piqué al once titular tras descansar en el Nuevo Los Cármenes, aunque lo hará con cuatro amarillas a cuestas, a una de la sanción. Y también se espera la titularidad de Iniesta y Umtiti, suplentes en el 1-4 del domingo. Sería la señal de que Luis Enrique tenía previsto alinear a su mejor once posible este miércoles porque no se fía del supuesto bache del Sevilla, que encadena cinco partidos oficiales sin ganar: una derrota y tres empates en Liga y el doloroso KO en Leicester en octavos de final de la Champions League. «No está en la mejor dinámica, pero lo que ha hecho es temible y puede volver a hacerlo», avisó.

Tampoco dio pistas sobre si utilizaría el 3-4-3 al recuperar a Messi o el 4-3-3 de Granada: «Puedo hacerlo, tengo varios perfiles. O no...». Por cierto, dicharachero como nunca tras el anuncio de su adiós a final de temporada, dejó claro que se tomará un año sabático: «Si dejo el Barça, que es mi casa, con una relación magnífica con el club y los jugadores, no es para ir a otro equipo. Lo dejo porque necesito descansar. ¿Con Monchi a la Roma? No le veo este verano en la Escalerona, en la playa de San Lorenzo de Gijón. Allí estaré yo tomando un culín de sidra».

Aleix Vidal, Arda Turan y Rafinha son baja por lesión, al igual que Mercado y Rami en el Sevilla, además de las conocidas desde hace meses de Krohn-Dehli, Tremoulinas y Carlos Fernández. Sampaoli intentará que su equipo vuelva a ofrecer su mejor versión: «Tenemos que intentar hacer un partido digno ante un rival que se hace muy fuerte en ese escenario. La idea es hacer un partido con mucho coraje y valentía, intentando que los resultados que no se han ido dando no modifiquen el estilo del equipo. En estos momentos lo que más necesitamos son certezas y eso nos lo dará la rebeldía de los malos momentos que vivimos ahora. Hay que tratar de revertir los resultados que antes fueron favorables». El entrenador argentino, que no ha asegurado su continuidad hasta 2018 porque «la foto del entrenador la cambian los resultados», afirmó que «si me quedo es para ilusionarnos con la posibilidad de un Sevilla grande que pelee por el torneo» si bien cree que podría ocurrir que «tras la marcha de 'Monchi'», llegase «una estructura que a lo mejor busca a otro entrenador, pero son suposiciones». Este es el tercer partido de la temporada entre ambos equipos, todos con victoria del Barça 0-2 y 3-0 en la Supercopa de España y 1-2 en Liga.