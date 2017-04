El Atlético, con el piloto automático al Bernabéu

Habrá que ver cómo recibe el Vicente Calderón a Eusebio Sacristán. El vallisoletano, que fue jugador del Atlético, está completando una buena campaña con la Real Sociedad, tiene una idea de fútbol como entrenador que enamora a muchos -entre ellos el Barcelona- pero unas recientes declaraciones al diario As le han hecho ser mirado con recelo por parte de la afición rojiblanca. Sacristán cree que «la Real está iniciando el camino que comenzó hace años el Atletico», y considera que el club vasco puede recorrer ese camino de títulos, finales y clasificaciones europeas en un futuro no muy lejano.

Considera, además, que «la Real tiene el mismo nivel de jugadores que el Atlético (cita a Rulli, Iñigo Martinez, Yuri, Xabi Prieto, Illarramendi, Vela, Oyarzabal, Zurutuza como potenciales titulares en un equipo como el de Simeone) e insiste que «además, tenemos algo que no tiene el Atlético: muchos jugadores de casa. Así que tenemos un nivel de compromiso con el club que igual no tienen sus jugadores».

Esa afirmación fue analizada con lupa el pasado fin de semana, cuando los realistas se midieron al Leganés y los madrileños visitaron La Rosaleda. Los rojiblancos salieron victoriosos en el partido liguero y en el particular duelo con los realistas: tenían seis en su once (Gabi, Thomas, Koke, Saúl, Lucas y Torres) por cinco de los vascos (Iñigo Martínez, Xabi Prieto, Markel Bergara, Igor« Zubeldia, Álvaro Odriozola), que eso sí usaron otros tres (Oyarzabal, Gaztañaga y Baustista) a lo largo del empate ante el modesto club madrileño en Anoeta.

Precedentes y ausencias

La Real cree que «la manera de lograr» ser el nuevo Atlético, que ahora le aventaja en nueve puntos, «es creer en ello» ya que «el Atlético para poder estar donde está lo que hizo fue creérselo, y de la manera de un entrenador que fue el primero en creérselo». Por el momento la Real tiene mucho camino que recorrer y como cree Eusebio «afianzarlo para ser capaces de ganarles» es otro de los pasos que deben dar los suyos. «Ahora vamos a ir a ganarles ya, en su casa, no esperar a la próxima temporada». Esta afirmación llega quizá en un momento en el que la Real Sociedad, que recupera a Zurutuza, Granero y Vela que no estuvieron en el empate ante el Leganés pero no a Illarramendi, ha entrado en un pequeño bache en este tramo final de la campaña (4 de los últimos 12 puntos y con visitas pendientes a Barcelona y Valencia) justo cuando su rival se ha colocado tercero gracias a su buen 2017 -ha sumado 30 de los 39 últimos puntos en juego-. «Nosotros ya fuimos capaces de ganarle en la ida», recordó Eusebio en la previa sin querer incidir que ya asaltó el fortín del Cholo en la 12-13.

Es un momento distinto ya que para el Atlético vencer sería reforzar la tercera plaza y dejar casi cerrado al menos el cuarto puesto, teniendo en cuenta que el Sevilla visita el Camp Nou. «Es un equipo que viene haciendo una temporada muy buena», recordó Simeone, cuyo equipo ha dejado la meta a cero en 15 de los 29 encuentros luigueros. Antes del derbi en el Bernabéu prefiere no pensar en las bajas (Moyá, Vrsaljko, Tiago, Augusto, Gaitán y Gameiro) y sí que recupera a Yannick Carrasco junto a Diego Godín, que descansó en Málaga pensando en este doble duelo. Habrá que ver si Koke y Savic, al que podría suplir Giménez, son capaces de completar el duelo sin ver amarilla, ya que están apercibidos de sanción por lo que una tarjeta les apartaría del derbi capitalino. El centrocampista canterano, cuando marcó en La Rosaleda, se señaló el escudo. Su gesto no pareció tener ningún destinatario pero si fue una manera de demostrar orgullo y compromiso con el Atlético, equipo en el que lleva ocho campañas en Primera pese a tener sólo 25 años.

al césped madrileño saltaron igual número de canteranos en uno y otro equipo, cuatro para ser exactos. En cuanto a la calidad y el compromiso de ambos, que juzguen los puntos. A saber: 61 para los de rojiblanco por 49 blanquiazules.

Le ha entrado a Filipe Luís el gusanillo por marcar goles. Se había apuntado el primero del curso el sábado y tres días después firmó un segundo, todavía mejor que el anterior. Rondada la media hora, el lateral recogió el balón pegado a la cal, combinó con Griezmann primero, con Fernando Torres después, y finalizó ante Rulli con un punterazo de polideportivo. Los defensas realistas persiguieron sombras sin premio.

Con media cabeza puesta en el derbi y la otra media en el Leicester, la muchachada atlética olvidó que la Real Sociedad era la primera piedra del cuento de la lechera. En los 15 minutos que duró el despiste no hubo tropiezo ni cántaro roto, pero sí dominio visitante, cimentado en las incorporaciones de sus dos laterales. Especialmente Odriozola, que con apenas diez partidos en Primera se ha ganado la confianza de Eusebio y el respeto de toda la Liga. Por desgracia tuvo que marcharse lesionado antes del descanso.

Como de costumbre en el Atlético, Griezmann portó la bandera de la revolución. Antes de que llegara el 1-0, ya con su equipo amo y señor de la pelota, el francés había avisado de lo que se venía. Una vez con la izquierda, desde la frontal del área; otra con la derecha, tras sentar a Iñigo Martínez. La primera salió desviada y la segunda la paró Rulli como buenamente pudo.

La Real ya no se levantaría de la somanta, y suerte la suya que no llegara el descanso de la mano de una goleada. Torres tuvo parte de culpa, fallando dos de las ocasiones más claras de la temporada en la misma jugada: Carrasco centró desde la banda derecha y el '9' remató al poste a puerta vacía y casi sin querer, para mandar después al lateral de la red su propio rechace, con todo a favor. El propio Yannick también tendría la suya, con idéntico desenlace.

A la vuelta del bocadillo no cambió mucho el asunto, entendiéndose por tal que el empate de la Real quedaba igual de lejano, con tímidos centros a territorio comanche. Tampoco es que el Atlético hiciera mucho por doblar su renta, pero al correr del crono le acompañaron un disparo de Filipe -omnipresente en ataque-, un mano a mano de Griezmann que el VAR no hubiera anulado, un cabezazo de Godín... Y un disparo a bocajarro de Correa que el Calderón gritó gol y no lo fue. Corría el minuto 81 y hubiera sido la sentencia, que por otra parte no parecía necesaria.

Y de hecho, no lo fue. La Real presentó síntomas de equipo en caída libre y no sólo no acechó la portería de Oblak, sino que Rulli aún tuvo que evitar dos goles clarísimos en botas de Carrasco y Giménez, mediocentro para la ocasión. Simeone incluso se permitió la 'frivolité' de sentar a Griezmann con un cuarto de partido por delante: al Atlético le bastó jugar con el freno de mano echado para afianzar la tercera plaza antes de visitar el Bernabéu.