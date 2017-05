Aferrados al 4-0 que hundió al Madrid en el Calderón

El Atlético quiere repetir un 4-0 ante el Real Madrid 823 días después. Más que un deseo se antoja como una necesidad. Un resultado que certificaría una remontada histórica, nunca sufrida por el eterno vecino, y que le daría el pase a la final de Cardiff al equipo rojiblanco. Se antoja como una proeza y casi como un imposible, pero los jugadores del Atlético saben que es ganar al eterno rival por cuatro goles de deferencia. En concreto Godín, Koke, Gabi, Griezmann, Saúl, Tiago, Moyá, Fernando Torres y Juanfran disfrutaron aquella tarde de febrero de una victoria histórica que provocó una crisis interna en el Real Madrid y que este miércoles le daría el pase a la final de Champions. 2 años, 3 meses, y 3 días después Varane, Nacho, Coentrao, Kroos, Isco, Cristiano y Benzema no quieren que se repita aquel resultado y por ello han demostrado prudencia y respeto al rival que tendrán enfrente.

Dos de los jugadores que aquella tarde marcaron son piezas clave de este Atlético. Saúl Ñíguez hizo el segundo con una espectacular chilena –el primero lo marcó Tiago- y Antoine Griezmann hizo el tercero (Mario Mandzukic fue el encargado de cerrar el marcador). El canterano se ha especializado en marcar grandes e importantes goles como ante el Bayern, ante el Leverkusen y más recientemente ante el Eibar, que significaba el gol 100 del Atlético esta temporada; mientras que el francés es el máximo goleador de la Champions de la historia del equipo con 14 goles y este año se ha convertido en la referencia ofensiva del equipo. Aquel febrero de 2015, la goleada del Real Madrid terminó en la fiesta de cumpleaños de Cristiano Ronaldo, con el recordado show de Kevin Roldán, y la Liga en manos de un Barcelona que terminó consiguiendo el 'triplete'.

La remontada se presenta una gesta, pero desde que Diego Simeone se sienta en el banquillo rojiblanco la palabra “creer” se ha convertido en el término de cabecera del técnico argentino y de sus jugadores. El propio Cholo reconocía tras ganar al Eibar el sábado que “el miércoles tenemos un partido imposible para muchos, para nosotros no. Creo que se puede. Si no fuese así, no lo diría”. Una contundente declaración de intenciones que se vio secundad por pesos pesados del banquillo como Gabi, Filipe Luis y Fernando Torres. “Estamos convencidos de que se puede”, decía el capitán. “Nosotros creemos, la afición también”, señalaba el lateral. “Equipo y afición. Todos juntos por un sueño. Hay que creer”, tuiteaba el ‘9’ colchonero e ídolo de los rojiblancos.

Tres goles de diferencia

La afición, como ha dejado claro siempre, será el jugador número 12 y desde que terminara el partido de ida –con el apoyo del club a través de mensajes en su cuenta de Twitter- han comenzado una campaña para acompañar al equipo en busca de la proeza. Un partido especial por ser el último del Vicente Calderón en competición europea y el encuentro 50 en el feudo rojiblanco en Champions. En los 49 anteriores, el Atlético logró 33 victorias, 11 empates y sólo cinco derrotas (Vojvodina, Borussia de Dortmund, Ajax, Oporto y Benfica).

Pero más allá del componente emocional, el Atlético lo que necesita es ganar por al menos tantos goles de diferencia, algo que ha conseguido en 49 de los 154 partidos de competición oficial que ha disputado en el Vicente Calderón desde que Simeone es el entrenador del equipo. Eso sí, sólo 31 de los marcadores serían suficientes para forzar la prórroga (14) o clasificarse (17), incluido un 4-0 liguero que sirve como estímulo al vestuario atlético. Pero no sólo necesitará marcar goles, sino dejar su portería a cero sino quiere multiplicar su intento de gesta y verse obligado a marcar cinco goles.

Una situación relativamente sencilla para el equipo rojiblanco, que lo ha logrado en 90 ocasiones, a las órdenes de Simeone en el Calderón –quince de ellas esta temporada-. Eso sí, sólo cuatro veces se ha quedado el Real Madrid sin marcar en el feudo atlético (1-0 en la Supercopa de España, 4-0 en la Liga, 2-0 en la Copa del Rey y 0-0 en la Liga de Campeones, todos en 2014-15) y sólo aquel resultado liguero le daría el pase a Cardiff.