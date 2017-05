El Atlético se encomienda a Saúl para remontar

El Atlético de Diego Pablo Simeone tiene ante sí el reto más complicado desde que el argentino se sienta en el banquillo local del Vicente Calderón. Y eso que el Cholo ha conseguido algún que otro 'milagro' al frente de la nave rojiblanca. A saber: romper una racha de tres lustros sin ganar un derbi, ganar una Liga a la bicefalia Madrid-Barça, levantar una Copa del Rey en el Bernabéu y alcanzar dos finales de Champions en tres años. Pero remontar un 3-0 en semifinales de la Liga de Campeones, ante el vigente campeón y verdugo por partida doble... Es demasiado. Más aún tratándose el Atlético de un equipo abonado a las victorias por la mínima. Pero si existe opción alguna de que el representante español en Cardiff celebre en Neptuno y no en Cibeles, esa pasa por las botas de Saúl Ñíguez.

El canterano rojiblanco se ha erigido en especialista en los momentos decisivos desde que irrumpiera para quedarse en el primer equipo en la temporada 2014-15. Lo que en la NBA denominarían 'clutch player', ese jugador al que entregarle el balón en la última posesión para que encuentre el aro. No en vano, Saúl ya le ha reportado nueve puntos de manera directa esta campaña al Atlético en Liga. Suyos fueron los únicos goles ante Eibar y Las Palmas en el Calderón y el que abrió la lata en Ipurua; tres victorias que ahora permiten a los de Simeone presumir de tercera plaza.

En Champions, el menor de los hermanos Ñíguez no ha sido menos importante, más bien todo lo contrario. Ya en la fase de grupos, concretamente en la jornada inaugural, el '8' rojiblanco puso su firma a la victoria frente al PSV. La visita a Eindhoven no auguraba un estreno fácil para el Atlético a tenor de la eliminatoria de octavos de final en la 2015-16 (decidida en la tanda de penaltis) y efectivamente, no lo fue. Primero porque a Luuk de Jong se le anuló un gol que debió haber subido al marcador en el tramo inicial, y segundo porque Andrés Guardado falló una pena máxima, para gloria de Jan Oblak. Los chicos del Cholo se llevaron los tres puntos, finalmente claves a efectos clasificatorios, gracias a un gol de Saúl al filo del descanso.

En octavos de final, el centrocampista ilicitano volvió a ponerse el traje de héroe para abrir la goleada en Leverkusen, en una victoria más holgada de lo que las ocasiones de uno y otro equipo mostraron. Y en cuartos, en la vuelta en el King Power Stadium de Leicester, Saúl cabeceó a las mallas un centro de Filipe Luis y fue oxígeno para el Atlético, posteriormente acosado por el conjunto inglés.

Ante el Real Madrid en el Vicente Calderón, Simeone requerirá los servicios de su nuevo lugarteniente por penúltima vez. Un gol en los primeros 45 minutos, como todos los que ha marcado en esta Liga de Campeones, permitirían soñar a un Atlético que quiere acabar por fin con los fantasmas europeos en los derbis. Y de paso, plantarse en su tercera final en cuatro años. 'In Saúl they trust'.