Mucho más que un derbi

Zinedine Zidane y Diego Pablo Simeone no eran ni lejanos proyectos de vida cuando el Real Madrid se impuso al Atlético en un partido de desempate en las semifinales de la Copa de Europa 58-59. Esa cita se jugó en Zaragoza y los goles de los míticos Alfredo Di Stéfano y Ferenç Puskas condujeron a los blancos hacia su cuarta final consecutiva. Más de medio siglo después, el estadio Da Luz de Lisboa iluminó la ‘décima’ orejona del Real Madrid en 2014. El histórico gol de Sergio Ramos en el 93’ forzó una prórroga en la que Gareth Bale, Marcelo y Cristiano Ronaldo, de penalti, dieron forma al baile de los merengues a los colchoneros. ‘Zizou’ era el segundo de Carlo Ancelotti y el Cholo Simeone se llevaba su primer gran decepción al frente del Atlético.

Un año después, el mexicano ‘Chicharito’ Hernández marcó el único gol de la eliminatoria de cuartos y cercenó de nuevo las ilusiones rojiblancas. Y el curso pasado, el estadio San Siro de Milán acogió la ‘undécima’ Copa de Europa del Real Madrid, que ya con Zidane de primer entrenador se impuso por penaltis tras un duelo en el que el francés Antoine Griezmann ya falló una pena máxima que pudo ser decisiva.

Recuerdos todos gratificantes para el Real Madrid y dolorosos para su eterno rival que pueden pesar en la eliminatoria de semifinales de Champions que se abre este martes en el Santiago Bernabéu. Aunque todos insisten en que no hay favorito y que el pasado no influye, en su fuero interno los locales confían en que la tradición, el peso de la historia, los presupuestos, la experiencia y la mayor calidad de la plantilla les guíen hacia su decimoquinta final de la máxima competición continental. El Madrid disputa su séptima semifinal consecutiva de la Champions, un nuevo récord continental, y en total afronta su 12ª participación en penúltima ronda con este formato, una más que el Barcelona. Ha superado cinco semifinales y ganó el título en todas esas ocasiones.

Los del Manzanares dicen estar convencidos de que no les pesa ningún lastre psicológico y creen que en algún momento debe de cambiar la dinámica. Aunque sólo sea por una mera cuestión estadística, confían en que en el quinto duelo en la Copa de Europa, cuarto consecutivo, la balance se incline a favor del vecino menos rico de la capital, ya que a estas alturas de la película nadie se cree que Simeone y sus soldados puedan ir de víctimas, de pobres o con el estigma de perdedores por la vida. Se han hecho grandes en Europa por el hecho de disputar su tercera semifinal en cuatro años.

Dudas y certezas

Zidane apostará por el once más glamuroso, que a día de hoy no es sinónimo del mejor o el más fiable. Sólo se atisban dos dudas: quién sustituirá al lesionado Gareth Bale, con muchas papeletas para Isco porque descansó ante el Valencia; y la pugna entre Nacho y Varane, recién salido de lesión, por acompañar a Ramos en el eje de la defensa. En la previa, el técnico merengue insistió en que a estas alturas «ya no se puede inventar nada», que no hay favorito, que el apoyo del la afición puede ser un plus, que a Casemiro no se le puede pedir que cambie su forma de jugar para no ver tarjetas y que es una pena que les cueste tanto mantener la portería a cero. Ciertamente, los blancos han marcado en 58 partidos consecutivos, récord de España, desde que empataron a nada ante el Manchester City en las pasadas semifinales de Champions, pero sólo han dejado su portería a cero en uno de sus últimos 16 compromisos en todas las competiciones.

Por su parte, a Simeone le trae de cabeza el lateral derecho, un puesto clave ya que por esa zona percuten Marcelo, Cristiano e incluso Isco. Sin Juanfran, sin Vrsaljko y sin Giménez, se le presentan varias posibilidades. Situar al recién renovado Lucas Hernández a pierna cambiada, reubicar allí a Savic, que jugó en esa posición con Montenegro, improvisar con el ghanés Thomas, que jugó un rato de lateral an Las Palmas, y hasta actuar con tres centrales y dos carrileros. La mejor noticia para el Cholo, que duda entre Gameiro o la experiencia del ‘Niño’ Torres, es la recuperación del belga Yannick Carrasco, que ha superado en tiempo récord un esguince de clavícula.

El Atlético, más bloque pero con menos talento y pegada que su rival, sabe que debe de marcar en el Bernabéu para tener más opciones en la vuelta. Y Simeone, tan supersticioso que cambió los hábitos y decidió entrenar el día antes en el Bernabéu, sabe que su conservadurismo ante el Madrid lo suele pagar caro. Se imagina «un partido apretado» en el que su equipo «pueda aprovechar los espacios».

El Atlético es una bestia fuera, ya que encadena 15 partidos invicto. Y ha mantenido su portería a cero en nueve de sus últimos 13 partidos, encajando sólo cuatro goles. Carvajal, Isco, Godín y Gabi coinciden en que decidirán los detalles. Sin obviar algunos duelos clave: Cristiano-Griezmann, Keylor-Oblak, Marcelo-Filipe o Ramos-Godín.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Keylor, Carvajal, Varane o Nacho, Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Isco, Benzema y Cristiano.

Atlético: Oblak, Lucas, Savic, Godín, Filipe, Gabi, Saúl, Koke, Carrasco, Griezmann y Gameiro o Torres.

Árbitro: Martin Atkinson (Inglaterra).

Hora: 20:45 h. Santiago Bernabéu.

TV: Antena 3.