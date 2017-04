Zidane: «No voy a decir quién sustituirá a Bale»

Aunque Isco es el gran favorito para sustituir al lesionado Bale este martes contra el Bayern de Múnich, Zinedine Zidane no quiso desvelar quién sustituirá al extremo galés lesionado que ni siquiera tiene asegurada su presencia en el clásico del domingo. El técnico del Real Madrid, que reclamó la ayuda de la afición, aseguró que ya tiene decidido al sustituto de Bale en la vuelta de cuartos de la Liga de Campeones, pero no quiso dar ninguna pista, aunque dejó entrever un cambio de sistema, del 4-3-3 al 4-4-2, para recibir con un 1-2 favorable al equipo alemán, de quien destacó su poderío como bloque y que juega igual en el Allianz Arena que a domicilio.

¿Qué partido espera y qué afición? «Nuestra afición va a ser mucho más importante de lo habitual. Nosotros siempre la necesitamos y siempre está ahí, pero en un partido como este, sabiendo que tenemos un jugador más con la afición, pedimos que estén con nosotros a tope, como siempre lo hacen. Es siempre un plus tener esta afición del Bernabéu, y más en partidos importantes como este de Champions».

¿Será un partido de control o de ida y vuelta? «No lo sé. Sé que nosotros tenemos que hacer un gran partido, estar muy fuertes e intentar ganar. Nosotros no vamos a especular. Sabemos la dificultad que vamos a tener, porque el Bayern en casa o fuera no cambia mucho. Te lo va a poner difícil hasta el final y lo vamos a tener que jugar muy, muy bien».

Sergio Ramos, Modric y Kroos están apercibidos: «No podemos evitar las tarjetas. Vamos a jugar un partido e intentar hacerlo bien, sin pensar que uno va a recibir una tarjeta".

Vuelve Lewandowski: "Sabemos que es un verdadero ‘9’ y es un plus para el Bayern. No es que esté preocupado, pero el equipo que tienen son buenos en todas las líneas y tenemos que estar concentrados en lo que tenemos que hacer».

¿Lo más fuerte del Bayern? «No hay uno más fuerte. Es un conjunto que son muy buenos en todas las líneas. Sabemos que ellos tienen muchas cosas para hacer daño al rival y tiene defectos, como todos lo equipos. Vamos a intentar jugar nuestro juego. El partido de ida no nos asegura nada. Tenemos que hacer otro gran partido. El Bayern va a hacer un gran partido y tenemos que estar muy concentrados porque se va a jugar en los detalles pequeños».

¿Isco se ha ganado el derecho a jugar? «Como todos los demás. Está preparado como todos los demás, y eso es lo más importante. Lo decidiremos mañana y vamos a ver cómo vamos a jugar. Lo tengo decidido pero no lo voy a comentar. Todos lo están haciendo fenomenal, pero tengo que elegir. Me alegro que estén todos a este nivel y tenga más dificultad para hacer el equipo. Mejor así. Lo siento mucho, pero no voy a decir nada. Si vamos a jugar de la misma manera, si vamos a cambiar de dibujo... nada. Lo siento. La clave de mañana es hacer todo lo posible para ganar el partido y luego hay detalles que vamos a hablar con los jugadores.

¿Ha hablado con Isco sobre su renovación? No he hablado con él, igual que el presidente se ha dirigido a mí sobre mi continuidad. Yo, el día a día. Que Isco no haya jugado mucho tiempo en la Champions es una casualidad. Cuando veas las estadísticas ha jugado 77 minutos. Es poco, es verdad, pero bueno... Nosotros tenemos muchos partidos importantes y competiciones importantes y vamos a ver mañana lo que va a pasar».

¿James tiene posibilidades de jugar? «Está en mi mente todos los días, como todos. Luego vas a ver cómo vamos a empezar el partido, pero tenemos jugadores en el banquillo y vamos a necestiar de todos mañana y en los partidos que van a venir. James juega menos porque tengo que tomar decisiones, pero no cambia nada porque quiero mucho a todos».

El estado de Bale: «Ha trabajado muchísimo para volver con el equipo y después de tres meses de baja estaba muy ilusionado, pero tiene alguna molestia que le impide estar bien. Espero que en pocos días esté con nosotros. Mañana no va a estar porque no queremos arriesgar, pero se merece estar con nosotros este fin de temporada. Espero que esté con nosotros el clásico, pero no lo aseguro. Es el día a día el que va a decir si está listo».

El momento de Benzema: «A jugadores como él les exigimos mucho porque tienen mucho talento y cuando están un poco peor les criticamos. Eso es lo duro de este deporte, pero Benzema tiene mucha personalidad y las críticas no les van a cambiar su forma de jugar y pensar. Son jugadores que no se pierden, están concentrados y eso es magnífico. Yo admiro a los jugadores y estoy con ellos a tope. Por lo que me dan cada día estoy muy contento».

¿Cómo explica su trayectoria en el Madrid?: «Han sido los jugadores los que han hecho esto. Yo he sido jugador y es muy importante que todo el mundo se sienta querido y se sienta importante. Yo creo que los jugadores creen en mí y tenemos mucha ilusión por hacer algo grande. Es el ADN de este club. Los 24 son grandes jugadores y eso facilita mucho las cosas».