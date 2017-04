Bartra, herido en el ataque contra el bus del Dortmund

Ataque contra el autobús del Borussia Dortmund en la carretera Wittbräucker, a sólo 10 kilómetros del estadio Signal Iduna Park, donde se iba a jugar el partido de Champions entre el club local y el Mónaco. El internacional español Marc Bartra ha resultado herido tres explosiones, al parecer por un petardazo, por lo que ha sido llevado al hospital por unas heridas por cristales en el brazo. Su pareja, Melissa Jiménez, confirmó que está fuera de peligro y tranquilo. Su madre Montserrat, en declaraciones a COPE, informa que el herido es su hijo, que está en el hospital y con heridas leves - cortes- en el brazo.

Se cree que los explosivos han sido abandonados en la calle, fuera del autobús. La policía Alemana ha emitido un comunicado en el que detalla que han sido tres las explosiones que han afectado al bus del Dortmund e investiga si fue un ataque dirigido. "Poco después de las 19:00 horas se registró una explosión cerca del autobús del Borussia Dortmund. Según las informaciones que manejamos, las ruedas del autobús estallaron y una persona resultó herida. Todavía no se puede determinar con exactitud lo que ha provocado el incidente". Gunnar Wortmann, de la policía alemana, confirmó que las explosiones fueron provocadas por artefactos explosivos.

Bombenexplosion am Mannschaftsbus am Mannschaftshotel. Spieler in Sicherheit. Keine Gefahr im und am Stadion. Weitere Infos folgen. #bvbasm

La cadena Ser ha hablado con Miguel Merino, padre del jugador amarillo Mikel Merino y ha explicado que "son heridas leves las de Bartra, todos tranquilos, un poco la conmoción de los impactos contra el autobús. Los artefactos han reventado los cristales y la peor parte se la ha llevado Bartra, dos artefactos explotan detrás. Tiene dañado el brazo", añadió. "Mi hijo estaba en el bus, no se le va el susto", explicó también el que fuera histórico jugador de Osasuna.

El partido de cuartos de final de la Champions se jugará a las 18:45 del miércoles. Bartra no estaba en condiciones para jugar al igual que el resto del equipo, algo atemorizado porque de momento existe mucha confusión.

Cordialidad entre aficiones

Los futbolistas del Dortmund, tras la decisión de la UEFA, regresaron al hotel de concentración del equipo. El director ejecutivo del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watze, reconoció que “el equipo está en shock.Debemos seguir hacia delante pero no será fácil para los jugadores. El Borussia Dortmund es especialmente fuerte en estas situaciones. Todo lo que venga nos hará unirnos más, ser más fuertes y estoy seguro que el equipo se sentirá así”.

Por su parte, los aficionados presentes en el estadio Signal Iduna Park han desalojado las tribunas muy enfadados sin saber lo que ha sucedido y rodeada de mucha policía. Los hinchas del Mónaco aplauden a los aficionados del Borussia con 'Dortmund'.

El club de Dortmund por su parte también tuvo un gesto señor y ofreció a los hinchas del Mónaco que no tuviesen opción de quedarse en la ciudad que contactasen con el club para poder encontrarles alojamiento en la ciudad.

Dear supporters of @AS_Monaco_EN! If you need accommodation in Dortmund, please check #bedforawayfans. #bvbasm