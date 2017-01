Zidane: «Parece que vamos los últimos»

Zinedine Zidane asumió en primera persona la "total responsabilidad" por la preparación de su equipo y achacó la plaga de lesiones que afectan a su plantilla a algo normal durante una temporada, no a un método que, según dijo, va a seguir igual. Trabajo intenso cuando no hay partidos entre semana y de recuperación si, como ocurre en este enero marcado por la Copa, se suceden los compromisos.

En el choque copero de este miércoles en Balaídos, anticipó que podrá contar al final con Cristiano Ronaldo, que sólo sufre un golpe, pero no con Carvajal, Modric, Marcelo, Bale, Pepe, Varane, lesionado de última hora, y Jamés, que ahora padece una dolencia en el otro sóleo.

rumores «Claro que Griezmann es un buen jugador» Le molestó a Zidane que en víspera de jugarse el pase a semifinales de Copa se le preguntara por el supuesto interés del Real Madrid en Antoine Griezmann, pero al final dejó el titular que se buscaba: "Hoy no es un día para hablar de eso. Claro que es un buen jugador. ¿Es lo que queríais escuchar? Pues ya está".

"No me gusta ver a un jugador triste y lesionado. Por eso dije tras el último encuentro ante el Málaga que estaba preocupado. Pero confío en el grupo. Estamos los que estamos y vamos a luchar. No me arrepiento de no haber dado más descansos. Vamos a seguir en la misma línea de trabajo porque estamos en un momento bueno", subrayó el preparador madridista.

A pesar del desgaste que exige la Copa, el técnico dejó claro que saldrán a por todas, convencidos de poder remontar el 1-2 sufrido en el Santiago Bernabéu, y que no van a reservar nada porque quieren ganar todos los títulos y "no se va a tirar ninguno".

Defendió el trabajo del italiano Antonio Pintus, el exigente preparador físico italiano cuyo fichaje pidió el propio 'Zizou': "Yo soy el responsable de todo eso. La gente hace bien su trabajo. Me gustaría tener a todos y me molesta que algunos estén fuera, pero esto pasa dentro de una temporada. No hay que preocuparse y seguir con los que están listos porque físicamente estamos muy bien".

James se lesiona en el otro sóleo

¿Qué le ocurre a James?, se le cuestionó al principio de su comparecencia de este martes en Valdebebas. "Se ha resentido de la otra pierna, pero es una sobrecarga, creo que poca cosa. Me hubiera gustado decir que está bien, ya que anticipé que el lunes ya entrenaría con nosotros, pero al final no es así. Él es el primero que no está contento porque quiere estar con nosotros", afirmó Zidane sobre el colombiano, confirmando así lo que se había publicado en el país del futbolista.

Ante la falta de laterales, Zidane alista en la convocatoria al portugués Fabio Coentrao. ¿Por este jugador aparece un día y luego para tanto?, se le insistió al galo. "La verdad es que después de su lesión larga, cada vez que se pone un poco mejor y se exige, le molesta algo. Es típico después de estar tanto tiempo parado. Él está entrenando y quiere, pero a veces el cuerpo le pide que pare un poco. Ojalá que se le pase todo eso rápido", respondió. Y no escondió que el ariete Mariano tiene posibilidades de jugar en Vigo. "Está con nosotros en la lista y contamos con todos", afirmó.

Zidane considera que las críticas recibidas tras los últimos partidos son excesivas. "Cuando escuchas algunas cosas parece que estamos últimos y jugándonos el descenso. Pero nosotros estamos muy animados y sabemos que tenemos un partido muy bonito para jugar", subrayó.

A vueltas con los silbidos recibidos por sus jugadores en el Bernabéu, Zidane insistió en que la plantilla y la afición "quieren lo mismo". "Justos o no, pitos siempre ha habido en este estadio y eso no va a cambiar. Nosotros necesitamos a la gente", añadió, antes de reconocer que a veces puede ser mejor incluso jugar fuera de casa.

Aunque casi todas las preguntas versaron sobre las lesiones, Zidane también habló del duelo que toca ante el Celta. "Sabemos la dificultad del partido tras perder la ida, pero para nosotros no va a cambiar nada. Tenemos que meter gol y afrontamos 90 minutos, o más, a tope para clasificarnos. Lo bueno es que hay otro partido para cambiar lo que ocurrió en el Bernabéu".