El Celta también sabe ganar al Madrid

Más trabajo, más atención hasta el final de los partidos, no conformarse con lo realizado y cerrar filas desde dentro para apoyar sin fisuras al portero costarricense Keylor Navas y al delantero francés Karim Benzema, los principales señalados por la crítica tras la derrota del Real Madrid en Sevilla. Esas son las recetas utilizadas por Zinedine Zidane para que su equipo afronte con garantías la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey que le enfrenta al Celta, y cuyo primer asalto se dirime este miércoles en el Santiago Bernabéu.

Se trata de una cita muy atractiva, ya que los blancos acaban de cerrar en 40 partidos su récord español de imbatibilidad y los vigueses son de los que ofrecen mejor espectáculo, aunque con frecuencia sus brillantes actuaciones no se ven reflejadas en grandes resultados. Tal es así que, con el argentino Eduardo 'Toto' Berizzo en el banquillo, el Celta ha caído en sus cinco enfrentamientos ante el Real Madrid, con un balance de 5 goles a favor y 19 en contra.

El vigente campeón de Europa y líder de la Liga se ha convertido en la bestia negra de este equipo celeste, ya que es el único adversario al que Berizzo no ha ganado, excepción hecha de Leganés, al que sólo se ha medido en una ocasión. Sorprende esta racha nefasta porque en este tiempo el Celta se ha caracterizado por plantar cara a todos los rivales, con tres victorias incluso frente al Barça y dos ante el Atlético, al que eliminó en los cuartos de final del último torneo del KO.

«Considero que nunca es positivo perder, pero hemos tenido tiempo para el análisis y hay que pensar en volver a recuperar nuestro ritmo. Tal vez haya que trabajar un poco más», afirmó en la previa Zidane, quien dejó entrever que hará rotaciones y alistó a Cristiano Ronaldo, que podría volver a jugar en la Copa dos años después de hacerlo por última vez ante el Atlético.

Exculpó Zidane a su compatriota Karim Benzema de la derrota por el balón perdido en el minuto 93 que dio paso al gol de la remontada del Sevilla. «¿Karim no puede perder un balón en el medio campo?», preguntó el técnico francés. «Cada uno puede opinar lo que quiera y yo no me meto, pero creo que los jugadores no pueden hacer todo bien durante 90 minutos», justificó.

También dijo estar encantado con Keylor Navas, aunque el portero de la Copa es Kiko Casilla, y consideró meros «rumores» las informaciones acerca de que el Real Madrid esté pensando en fichar a David de Gea o al belga Thibaut Courtois el próximo verano. «Yo estoy contento con los tres porteros de la plantilla y no quiero cambiar nada», insistió.

Zidane, que sólo tiene a Bale, Pepe y James lesionados, advirtió sobre los peligros del Celta, según dijo, «un buen equipo que pelea en todas las competiciones y juega bien». «Necesitamos máxima tensión y entrar al partido fuerte porque sabemos que va a ser complicado», remarcó.

El «desafío» celeste

Por su parte, Berizzo pidió a sus soldados «valentía» para afrontar el «desafío» de eliminar al Real Madrid», al que considera «el mejor equipo del mundo». A su juicio, las claves del éxito residen en jugar con «equilibrio, defender muy bien porque el rival es letal en ataque y saber competir sin perder de vista que el del miércoles es sólo el primer tiempo de un partido de 180 minutos».

«Es un equipo que nos dobla en presupuesto pero nos creemos capaces de trazar una pequeña historia y eliminarlos», proclamó Berizzo, quien destacó la importancia del brasileño Casemiro en el juego del rival: «Es un futbolista que hace mejor a sus compañeros, que le da estructura al equipo». El entrenador del Celta desplazará a Madrid a toda la plantilla, salvo el lesionado Claude Beauvue y al chileno Orrellana, apartado del equipo por «una falta de respeto inaceptable» y a quien se le busca nuevo destino.