Vero Boquete, dolida por no estar en la Eurocopa

Vero Boquete, jugadora del Paris Saint Germain y principal referencia del fútbol femenino español en los últimos años, ha mostrado en las redes sociales su decepción tras quedarse fuera de la lista de convocadas que ha dado este lunes el seleccionador, Jorge Vilda, para la Eurocopa 2017 de Holanda.

"Perderse una Eurocopa duele, y si no se reciben razones ni explicaciones de ningún tipo todavía duele más", ha escrito la delantera gallega en una nota difundida a través de su cuenta de Twitter. La atacante, que subraya que esa es la "nota que nunca habría querido escribir" y que proclama que no es "partidaria de declaraciones incendiarias" pero "tampoco de malas interpretaciones", resalta su determinación de tomarse su ausencia de la lista "con la misma humildad" con la que aceptó su primera convocatoria "hace ya 14 años".

Esta nota es la mejor manera de expresar con sencillez lo que siento. pic.twitter.com/xuT2q1fakj — Verónica Boquete (@VeroBoquete) 20 de junio de 2017

"Durante este tiempo he vestido y defendido la camiseta de mi país con orgullo y ambición", continúa la jugadora. "Ha sido un tiempo en el que me he desvivido por y para mi deporte: por darle un espacio, para hacerlo crecer y para que fuese respetado como se merece", incide, antes de apuntar que le hubiese gustado "tener otro final", no por "agradecimiento" a la historia o a su pasado, sino por su "rendimiento presente" y su "mérito deportivo". "Pero la vida y el deporte me han enseñado que hay cosas que no podemos elegir ni controlar. Las decisiones y acciones de otros no nos pertenecen", puntualiza.

Remarca Vero Boquete que su esfuerzo y compromiso "han sido y seguirán siendo absolutos e innegociables". "Mi carrera continúa. Estoy sana y sin lesiones, rodeada de una familia fantástica e inmejorables amigos que me seguirán empujando a creer y defender los valores del deporte desde la honestidad y la entrega sin límites", señala. Concluye deseándole a sus compañeras de selección "el mayor de los éxitos" en Holanda. "Yo no podré estar con ellas, pero sí lo estará mi corazón", remacha.