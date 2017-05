Los 'hijos' de Ronaldo

Pelé reinó en los sesenta, Cruyff y Beckenbauer compitieron por el liderato en los setenta y Maradona 'evangelizó' en los ochenta. Pero en los noventa... Ay, los noventa. La globalización trajo consigo la penúltima modernización del fútbol, donde los cracks de la pelota pasaron a serlo también de la televisión, y surgieron decenas. Nike y Adidas protagonizaron una carrera por la supremacía del mercado 'spot' tras 'spot' en la que los Romario, Zidane, Bergkamp, Batistuta y compañía parecían sacados de un videojuego. Pero el mejor de ellos era Ronaldo, sin lugar a dudas.

El impacto que el delantero brasileño causó, primero en el PSV Eindhoven y sobre todo después en el Barcelona y el Inter de Milán, marcó a una generación hasta el punto de poner de moda un nombre hasta entonces semidesconocido. En el Mundial sub'20 que se disputa en estas fechas en Corea del Sur, y en el que participan chicos nacidos a partir de 1997, coinciden cinco 'Ronaldos'. Todos por culpa del 'Fenómeno'.

«Después del Mundial de Francia, Ronaldo se volvió el jugador favorito de mi padre», revela a la web de la FIFA el futbolista de Vanuatu Ronaldo Wilkins, que nació un año y medio después de la cita en el país galo. Es delantero, como el astro brasileño, que también es el espejo en el que se fija. «En Vanuatu es un ídolo. Cuando tenía 6 años me di cuenta que el nombre me podía ayudar porque todos me iban a conocer», confiesa.

Tres de sus tocayos mundialistas, además, coinciden en la selección venezolana. «Mi padre era fanático de Brasil, y aunque yo no pude verlo jugar en persona siempre vi sus movimientos, la forma en que se sacaba rivales tan fácil», asegura Ronaldo Chacón, punta de la vinotinto. Su competidor por el '9', Ronaldo Peña, profesa aún más admiración por el 'Fenómeno': «Era un delantero dotadísimo, nunca vi a alguien como él. Me gusta cuando sale de las marcas. Puede salirse con un dribbling de tres con una zancada espectacular. Tiene una potencia brutal. Uno trata de copiar esas cosas para mejorar».

Ronaldo Lucena es mediocentro de Venezuela, pero eso no le impide destacar al crack del que tomó su nombre. «Mi padre no era hincha ni de Brasil ni del Barça, pero Ronaldo le impactó. A mí me asombra cómo gambeteaba a los arqueros», comenta.

En México, Ronaldo Cisneros trata de seguir el camino de un delantero de época. «Si no se hubiese lesionado hubiese sido el mejor de la historia. La explosividad que tenía, el olfato de gol...», asegura un 'killer' que trata de seguir los pasos del que fuera ídolo de su padre. De tantos otros padres.